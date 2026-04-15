Il ricordo del sisma che nel 1976 sconvolse il Friuli si trasforma in un’infrastruttura tecnologica al servizio della memoria collettiva. Da oggi è infatti ufficialmente consultabile il portale dedicato al cinquantesimo anniversario del terremoto, raggiungibile all’indirizzo 50terremotofriuli.it e tramite un banner dedicato sulla home page del sito della Regione.

L’iniziativa punta a connettere le tantissime realtà locali che, nel corso dei prossimi mesi, renderanno omaggio alla ricostruzione e alla resilienza del territorio.

La memoria come radice del futuro

L’attivazione della piattaforma non rappresenta soltanto un’operazione di comunicazione istituzionale, ma un atto di riconoscimento verso l’identità friulana. L’assessore regionale con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, ha presentato così l’iniziativa:

“Il 1976 non è una data confinata nei libri di storia, ma una radice che continua a nutrire l’identità profonda dei nostri paesi. Con questo portale non abbiamo voluto creare una semplice vetrina istituzionale, ma un’infrastruttura di memoria capace di onorare la ricchezza di iniziative che enti, associazioni e comunità esprimeranno lungo questi mesi. Questo strumento sarà essenziale per dare voce a tutte le realtà, ricomponendo in un unico mosaico digitale la forza di un territorio che non dimentica e che, oggi come allora, sa camminare insieme.”

Un aggregatore unico per gli eventi sul territorio

La piattaforma è stata concepita per funzionare come un unico aggregatore ufficiale di tutti gli appuntamenti aperti al pubblico organizzati in occasione della ricorrenza. Il sito fungerà da punto di accesso semplificato e costantemente aggiornato, permettendo ai cittadini di consultare il calendario completo delle iniziative e di approfondire i contenuti legati alle celebrazioni.

“Attraverso questa iniziativa, l’Amministrazione regionale intende favorire la massima diffusione delle attività proposte, garantendo visibilità a ogni singola realtà organizzatrice e contribuendo a costruire una narrazione condivisa e coordinata delle celebrazioni del cinquantenario” ha aggiunto Riccardi.

Tecnologia e contenuti multimediali in divenire

Il progetto, frutto del coordinamento tra l’Ufficio stampa e comunicazione della Regione e la Protezione civile, è stato sviluppato con una particolare attenzione alla fruibilità moderna. Il sito è stato infatti progettato per essere consultato agevolmente da smartphone e tablet, con un’organizzazione delle informazioni che punta alla massima leggibilità e alla velocità nelle ricerche. Oltre alla sezione dedicata agli eventi, il portale ospiterà aree informative e contenuti multimediali che verranno rilasciati in modo progressivo durante tutto l’anno di celebrazioni.

Sezioni attive e aggiornamenti costanti

Al momento del lancio sono già operative le aree tematiche principali, come quella dedicata alla cronistoria dell’Anniversario e la sezione dedicata ai download per il recupero dei materiali ufficiali. Nelle prossime settimane il portale si arricchirà ulteriormente con l’attivazione della sezione Notizie, che ospiterà i resoconti e gli aggiornamenti quotidiani sulle attività del cinquantenario.