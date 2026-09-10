Talmassons si prepara ad accogliere duemila donatori per il Congresso provinciale Afds

A Talmassons ultimi preparativi per il Congresso provinciale Afds.

Talmassons si prepara a diventare per un giorno il cuore della grande comunità dei donatori di sangue friulani. Domenica 20 settembre il paese ospiterà infatti il 67° Congresso provinciale dell’Associazione friulana donatori di sangue, appuntamento che porterà sul territorio circa duemila partecipanti provenienti da tutta la provincia.



In vista dell’evento si è svolto un sopralluogo per mettere a punto gli ultimi aspetti organizzativi. La presidente provinciale dell’Afds Manuela Nardon, insieme alla rappresentante di zona Rita Di Benedetto, alla presidente della sezione locale Manuela Tassile e ai componenti del direttivo, ha incontrato il sindaco Fabrizio Pitton.

Un paese coinvolto nell’organizzazione

Il Congresso arriva a Talmassons dopo l’edizione dello scorso anno ospitata a Gonars e coinvolgerà una realtà associativa che conta circa 51mila iscritti. Tra i partecipanti sono attesi anche centinaia di benemeriti, che saranno premiati per il loro impegno nella donazione di sangue e nella solidarietà verso chi necessita di cure. “Non solo i donatori, ma tutta la nostra comunità è partecipe nell’ospitare il Congresso provinciale – ha spiegato Pitton –. Non è un caso che l’unico monumento nella piazza del municipio sia proprio quello dedicato all’Afds. È ormai da diversi mesi che organizziamo eventi culturali, sociali e sportivi di avvicinamento a questo appuntamento”.



Il sindaco ha sottolineato come la donazione rappresenti per il territorio qualcosa che va oltre l’aspetto sanitario: “È il valore del dono in tutti i sensi a essere alla base della nostra identità e della nostra vita quotidiana”. Il coinvolgimento del paese sarà evidente anche durante la giornata del Congresso. Il corteo sarà accompagnato dalle bande musicali di Castions e Bertiolo, nelle quali suonano diversi residenti, mentre durante la celebrazione religiosa saranno riuniti tutti e cinque i cori attivi nel comune di Talmassons.

La prima volta in 65 anni per la sezione locale

L’appuntamento assume un significato particolare per la sezione Afds di Talmassons: nei suoi 65 anni di attività non aveva mai ospitato prima il Congresso provinciale. La presidente Manuela Tassile ha raccontato l’entusiasmo con cui la comunità si sta avvicinando alla giornata. “Lo affrontiamo all’insegna della condivisione e dell’aggregazione”, ha spiegato, ricordando anche il successo della recente Cena in Rosso, organizzata al Mulino Braida insieme alle sezioni della Zona Risorgive e capace di richiamare oltre 150 persone, tra cui anche la formazione della Cda Volley.

“Fin dall’inizio dei preparativi per il Congresso abbiamo voluto coinvolgere ogni forma di associazionismo e ci siamo riusciti: ancora prima dell’evento, per noi è già un successo”, ha aggiunto Tassile. La presidente provinciale Manuela Nardon ha infine evidenziato proprio il valore della partecipazione collettiva: “Questo è lo spirito su cui si fonda l’Afds e sono orgogliosa di respirarlo ancora oggi nell’anno dell’anniversario del terremoto”. Un richiamo alla capacità del Friuli di fare comunità anche nei momenti più difficili e a quello stesso spirito di solidarietà che, secondo Nardon, continuerà a essere fondamentale per affrontare le sfide del futuro.