A San Vito al Tagliamento apre il nuovo distributore Conad

Un nuovo distributore di carburanti apre a San Vito al Tagliamento. Venerdì 11 settembre entrerà infatti in funzione la nuova stazione di rifornimento Conad, realizzata in viale Udine, a pochi metri dal Superstore dell’insegna. L’inaugurazione è prevista alle 8.30, con il taglio del nastro alla presenza del sindaco Alberto Bernava e dell’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati Conad Luca Panzavolta. Subito dopo la cerimonia l’impianto sarà aperto al pubblico.

La nuova stazione permetterà di fare rifornimento di benzina, diesel, Gpl e metano. Il servizio self service sarà disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, mentre per Gpl e metano sarà presente anche il servizio con operatore dal lunedì al sabato, dalle 7.30 alle 19.30. La gestione è affidata alla Scs Group, che fa capo ai soci Conad Antonio Facca, Paolo Moretto, Stephen Odorico e Paolo Dal Bo. Saranno accettati i principali sistemi di pagamento, compresa la Conad Card, che consente uno sconto aggiuntivo di 2 centesimi al litro e la possibilità di pagare il mese successivo con addebito sul conto corrente.

È il terzo impianto Conad nel Pordenonese

Quello di San Vito al Tagliamento sarà l’ottavo impianto di distribuzione di carburante nel territorio seguito da Commercianti Indipendenti Associati Conad e il terzo in provincia di Pordenone, dopo quelli già presenti ad Azzano Decimo e Porcia. “Siamo orgogliosi – dichiara l’amministratore delegato di CIA-Conad, Luca Panzavolta – di inaugurare a San Vito al Tagliamento l’ottavo impianto di distribuzione di carburante nel territorio seguito da Commercianti Indipendenti Associati. È il terzo in provincia di Pordenone, dove siamo già presenti ad Azzano Decimo e Porcia”.



“Oggi in Italia esistono oltre 50 stazioni di rifornimento a marchio Conad, un successo che continua grazie alla scelta di vendere carburanti di qualità al prezzo più basso possibile. Sin dalla nascita della nostra rete di distributori, avvenuta alla fine del 2005, l’automobilista sa che può aspettarsi uno sconto di 6-8 centesimi al litro rispetto alla media generale del mercato, un modello apprezzato dai consumatori: nel solo impianto di Azzano Decimo abbiamo servito oltre 270.000 clienti al 31 dicembre 2025”.



Panzavolta conclude sottolineando il valore del risparmio per le famiglie: «Un risparmio che, in questo momento di incertezza economica ed elevato aumento dei costi per l’energia, rappresenta un aiuto concreto per moltissime famiglie». L’approvvigionamento dei carburanti, come per gli altri distributori a insegna Conad, avverrà presso primarie basi petrolifere della regione, seguendo l’andamento dei mercati internazionali.