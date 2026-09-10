Peggiora ulteriormente il quadro del maltempo in Friuli Venezia Giulia. Dopo le forti piogge e gli allagamenti che nelle ultime ore hanno interessato soprattutto la Bassa Friulana e la costa, la Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta, innalzando il livello di criticità nelle aree maggiormente esposte.



L’allerta sarà valida dalle 12 di giovedì 10 settembre fino alle 6 di venerdì 11 settembre. Il livello diventa arancione nella Bassa Friulana, lungo la costa e nell’area di Trieste, dove sono attese ancora precipitazioni intense e temporali. Allerta gialla invece nel Pordenonese, mentre il quadro appare al momento meno critico nell’Alto Friuli.

Ancora piogge intense fino a tarda sera

A determinare questa nuova fase di maltempo è una saccatura di origine atlantica che interessa l’Italia, richiamando verso il Friuli Venezia Giulia correnti umide sud-occidentali. Una configurazione che continua a favorire la formazione di piogge e temporali, anche di forte intensità. La fase più delicata è prevista dal pomeriggio di giovedì 10 settembre fino a tarda serata. Sono attese ancora piogge anche temporalesche, che potranno risultare intense e localmente molto intense, in particolare sulla bassa pianura e lungo la costa.

Proprio queste sono le aree dove il territorio è già stato messo sotto pressione dalle precipitazioni delle ultime ore, con numerosi allagamenti segnalati tra Latisana, Lignano e altri centri della fascia meridionale della regione. Il nuovo peggioramento rende quindi necessario mantenere alta l’attenzione.

Allerta arancione nelle zone più colpite

Il livello arancione interessa dunque la parte meridionale e sud-orientale del Friuli Venezia Giulia, dalla Bassa Friulana alla fascia costiera fino a Trieste. Più contenuta la criticità nel settore occidentale, dove resta comunque in vigore l’allerta gialla. La situazione si presenta invece più tranquilla nell’area montana e nell’Alto Friuli, anche se l’evoluzione meteorologica continuerà a essere monitorata nelle prossime ore.



Per la giornata di venerdì 11 settembre il maltempo dovrebbe progressivamente attenuarsi, ma non sarà ancora completamente esaurito: resterà infatti possibile qualche rovescio o temporale, soprattutto nella prima parte della giornata.