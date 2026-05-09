Ferrari in fiamme a Lauzacco, paura nel parcheggio di via Grado

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi a Lauzacco, lungo via Grado, dove una Ferrari F430 è stata interessata da un principio d’incendio nei pressi del parcheggio di una trattoria. Per cause ancora in corso di accertamento, dalla vettura è scoppiato un principio d’incendio che ha richiamato l’attenzione delle persone presenti nella zona.



La presenza di altre auto nelle immediate vicinanze ha reso necessario intervenire rapidamente per evitare che la situazione potesse peggiorare. Alcuni dei presenti sono hanno usato un estintore, per spegnere le fiamme, partite con tutta probabilità dal motore posteriore dell’auto.