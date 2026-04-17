La fortuna bacia il Friuli: vincita al 10eLotto a Majano

A Majano centrato un 6 Doppio Oro al 10eLotto.

La fortuna torna a bussare in Friuli Venezia Giulia e questa volta si ferma a Majano, dove nel concorso di giovedì 16 aprile del 10eLotto è stata centrata una vincita da 30mila euro.

Il colpo è stato messo a segno in un punto vendita di via Casasola grazie a un “6” Doppio Oro, una combinazione che ha permesso al giocatore di portarsi a casa una bella cifra. A riportare la notizia è Agipronews, che segnala come la vincita friulana si inserisca in un concorso particolarmente ricco a livello nazionale. Nell’estrazione del 16 aprile, infatti, il 10eLotto ha distribuito complessivamente 23,9 milioni di euro in tutta Italia.

Numeri importanti anche su base annuale: dall’inizio del 2026 le vincite complessive hanno già raggiunto 1,2 miliardi di euro, a conferma di un gioco che continua ad attirare migliaia di appassionati.