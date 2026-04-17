Scossa di terremoto in Friuli, l’epicentro a Verzegnis

Una scossa di terremoto è stata registrata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 aprile, in Carnia. L’evento sismico, secondo le prime rilevazioni di magnitudo (ML) 3.1, è stato rilevato alle ore 13:24 con epicentro a circa 5 chilometri a ovest di Verzegnis.Secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma si è verificato a una profondità di 9 chilometri. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.



La scossa rilevata oggi si inserisce in una sequenza sismica già osservata negli ultimi giorni in Carnia. Nella notte tra il 15 e il 16 aprile, infatti, era stato registrato un terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro a circa 5 chilometri a sud-sud-est di Preone, mentre tra il 14 e il 15 aprile i sismografi avevano rilevato altre scosse di minore intensità, tra 2.0 e 2.4, sempre nell’area compresa tra Preone e Verzegnis. Anche in quei casi non erano stati segnalati danni a persone o cose.