Un Frame Runner per correre insieme: la speciale donazione della Friuli Doc Run

Un particolare triciclo senza pedali, dotato di tre ruote, sellino e sostegno per il corpo, che permette anche a chi ha difficoltà motorie di correre spingendosi con le gambe. È il Frame Runner consegnato questa mattina, lunedì 7 settembre, alla sede di Pasian di Prato dell’Associazione La Nostra Famiglia, acquistato grazie ai fondi raccolti durante la seconda edizione della Friuli DOC RUN “Memorial Lorenzo Parelli”, disputata lo scorso 13 giugno a Udine.



Il mezzo consente a bambini e ragazzi con disabilità motorie di muoversi e correre con maggiore autonomia, mantenendo il corpo sostenuto dalla struttura. In questo modo possono partecipare più facilmente ad attività sportive, giochi e momenti di movimento insieme ai propri coetanei.

Un aiuto per correre e giocare insieme agli altri

Per i bambini seguiti da La Nostra Famiglia il nuovo Frame Runner rappresenta quindi molto più di un semplice ausilio riabilitativo. Può permettere loro di prendere parte a una corsa, a un gioco o a un’attività sportiva senza restare ai margini, favorendo allo stesso tempo movimento, autonomia e socializzazione.



Alla cerimonia di consegna hanno preso parte Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, Chiara Dazzan, assessora del Comune di Udine, Silvia Gianardi, presidente di Promorun, la famiglia di Lorenzo Parelli e i rappresentanti dell’Associazione La Nostra Famiglia. “Il Frame Runner è uno strumento che apre una porta – ha spiegato Alessandro Giardina, direttore operativo della sede di Pasian di Prato de La Nostra Famiglia –. La possibilità di correre, giocare e fare sport insieme agli altri ha un valore enorme per un bambino. Ringraziamo quindi Promo Run e la famiglia Parelli per questa importante donazione”.



“Per i bambini che accogliamo – ha aggiunto – non significa soltanto migliorare le proprie capacità motorie, ma poter vivere esperienze comuni, sentirsi parte del gruppo e costruire autonomia e fiducia in sé. È questo il senso più profondo di una riabilitazione che guarda alla persona nella sua globalità”.

A sottolineare il valore inclusivo dell’iniziativa è stata anche Arianna Michielutti, responsabile sanitario e fisiatra dell’Associazione La Nostra Famiglia. “Per noi lo sport è prima di tutto un’opportunità di partecipazione – ha spiegato –. Vogliamo che i bambini e i ragazzi con disabilità possano avere accesso alle stesse esperienze dei loro coetanei, con gli adattamenti necessari ma senza rinunciare alle occasioni di gioco, socialità e divertimento”. “Il Frame Runner va esattamente in questa direzione: non è la persona che deve adattarsi allo sport, ma è lo sport che può diventare accessibile a tutti“.

Il ricordo di Lorenzo Parelli continua attraverso la solidarietà

La donazione è il risultato della raccolta fondi promossa in occasione della Friuli DOC RUN “Memorial Lorenzo Parelli”, manifestazione organizzata da Promorun e dedicata alla memoria del giovane studente morto nel gennaio 2022 durante l’ultimo giorno di uno stage. Anche quest’anno l’evento sportivo ha voluto affiancare alla corsa un’iniziativa di solidarietà, trasformando la partecipazione degli atleti in un sostegno concreto per altri giovani.

Il ricordo di Lorenzo Parelli continua così a vivere attraverso un progetto destinato a lasciare un segno tangibile. Il nuovo Frame Runner permetterà infatti ai bambini seguiti dall’associazione di essere non semplici spettatori, ma protagonisti del gioco e dello sport insieme agli altri. Un gesto che ribadisce come l’inclusione possa partire anche dalle esperienze più semplici della quotidianità: correre, giocare, divertirsi e stare con gli amici, con sempre meno ostacoli tra sé e gli altri.