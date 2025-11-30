Dal Friuli alla Silicon Valley: “Le Avventure della Mela” sbarca negli USA

Mentre la tecnologia corre veloce, un’idea nata in Italia invita a fermarsi e a riscoprire le origini della rivoluzione digitale, matite alla mano. Gabriele Gobbo, divulgatore digitale e fondatore della community Italiamac, annuncia il lancio mondiale della versione in lingua inglese del suo libro: “The Adventures of Cupertino: A Read & Color Tribute to Apple’s Story”.

Dopo i riscontri positivi ottenuti nel nostro Paese – dove il volume si è posizionato tra i libri più regalati nelle categorie scientifiche per bambini su Amazon Italia – il progetto varca i confini nazionali. L’obiettivo è raccontare la storia di Steve Jobs e Steve Wozniak ai bambini di tutto il mondo, proponendo un approccio educativo che unisce creatività manuale e cultura digitale.

La storia tech come non l’avete mai vista (e colorata)

Il libro di 74 pagine è strutturato come un’esperienza condivisa tra adulti nostalgici e bambini nativi digitali. Attraverso 13 tappe fondamentali – dal mitico Apple I in legno al primo Macintosh, fino all’iPhone – “The Adventures of Cupertino” trasforma la storia dell’informatica in una narrazione accessibile.

La versione internazionale mantiene l’accuratezza storica dell’originale, includendo dettagli apprezzati dagli appassionati come la console Pippin, il Newton MessagePad e il G4 Cube, trasformandoli in illustrazioni da colorare.

Dall’Italia al pubblico globale

“Vedere questo progetto raggiungere gli Stati Uniti e il mercato internazionale è una grande soddisfazione,” commenta Gabriele Gobbo. “La tecnologia è un linguaggio universale, così come lo è la necessità di un’educazione digitale consapevole. Con questo libro ho voluto creare uno strumento semplice per permettere ai genitori di ogni paese di raccontare ai propri figli come è nato il mondo digitale che oggi diamo per scontato, staccando per un attimo la spina dai dispositivi.”

L’iniziativa riflette l’impegno quotidiano dell’autore, già Vicepresidente del Digital Security Festival e vincitore del premio “Divulgatore d’Oro” MCC Digital Award, nel combattere l’uso passivo della tecnologia (“sonnambulismo digitale”) attraverso la conoscenza e il gioco.

Disponibilità

“The Adventures of Cupertino” è disponibile da oggi su Amazon in tutti i marketplace internazionali (USA, UK, Germania, Francia, Spagna, ecc.) in formato cartaceo “large print”.