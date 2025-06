Successo per la prima edizione di Friuli Doc Spring Edition a Lignano.

Obiettivo pienamente raggiunto: si chiude con un bilancio più che positivo da parte dell’amministrazione comunale udinese la prima edizione di Friuli Doc Spring Edition, tenutasi lo scorso fine settimana a Lignano Sabbiadoro. Un’iniziativa che ha saputo attrarre un pubblico decisamente numeroso, approfittando del ponte festivo e di un anticipo delle temperature estive, trasformando piazza del Sole in una vetrina di eccellenza per le specialità enogastronomiche e le produzioni tipiche del Friuli Venezia Giulia.

È il vicesindaco e assessore allo sviluppo economico e turistico di Udine Alessandro Venanzi, a tirare le somme: “L’idea di portare una versione primaverile di Friuli Doc nella località turistica d’eccellenza del Friuli, com’è Lignano, si è dimostrata vincente. Il pubblico, soprattutto quello austriaco giunto sulla riviera friulana per l’Ascensione, ha risposto con entusiasmo, affollando gli stand e dimostrando grande interesse per le nostre eccellenze, in un contesto ideale che ha valorizzato l’offerta enogastronomica e culturale del territorio”. Un ringraziamento particolare, nelle parole di Venanzi, va alla sindaca di Lignano Laura Giorgi e all’assessora alle attività produttive Liliana Portello “per la collaborazione e l’entusiasmo, determinanti per la riuscita di un evento come questo. Ancora una volta, dimostriamo che la cooperazione istituzionale può generare proposte di qualità a beneficio del territorio”.

L’organizzazione ha permesso di offrire ai visitatori un’esperienza all’altezza delle aspettative, con un’offerta variegata che ha saputo valorizzare il meglio della produzione friulana. “Ci auguriamo che anche gli operatori coinvolti abbiano potuto cogliere le positive ricadute di questa prima edizione”, ha aggiunto Venanzi. L’auspicio – chiude il vicesindaco – è ora quello di dare continuità all’iniziativa. Spariamo possa diventare un appuntamento fisso, in grado di attrarre nuovi pubblici e di rafforzare ulteriormente non solo Friuli Doc come marchio e come manifestazione, ma anche e soprattutto diffondere l’immagine della nostra città, le sue iniziative estive culturali e turistiche, ma anche la qualità e le eccellenze del Friuli”.

A confermare la buona riuscita dell’iniziativa anche l’Assessora alle attività produttive del comune di Lignano Liliana Portello: “Per quanto ci riguarda il bilancio è più che positivo. Lignano ha risposto con entusiasmo e larghissima partecipazione. Friuli Doc ha aggiunto valore alla nostra proposta per questo ponte festivo, sia per i turisti locali che con il nostro litorale sono più avvezzi, sia con quei visitatori che hanno scelto la nostra località per godere del primo caldo approfittando dell’Ascensione. Una collaborazione istituzionale vincente sotto tutti i punti di vista”.