Jovanotti sceglie gli occhiali made in Friuli per il suo nuovo singolo

Jovanotti presenta il nuovo singolo Occhi a cuore.

Che cosa hanno in comune Lorenzo Jovanotti, un bassista vulcanico, e il Friuli? La risposta è rossa, brillante, a forma di cuore: dei particolari occhiali indossati proprio l’artista per il lancio del suo nuovo singolo “Occhi a cuore”.

A realizzare gli occhiali è stata la friulana iVision Tech, su design firmato Saturnino Eyewear: brand fondato da Saturnino Celani, bassista, produttore e storico collaboratore di Jovanotti, che fonde passione per la musica, design e spirito creativo tramite collezioni di occhiali che portano con sé l’energia e l’identità forte del suo fondatore. Gli occhiali, indossati da Jovanotti per il lancio del brano “Occhi a cuore”, coniugano design e originalità: con una montatura a forma di cuore in acetato rosso trasparente, rifinita a mano dall’azienda friulana.

“Realizzare questo progetto è stato per noi motivo di grande orgoglio che ci ha permesso di esprimere la nostra capacità di trasformare un’ispirazione creativa in un prodotto che coniuga innovazione, manifattura e design – ha dichiarato Eva Fulchir, Amministratore Delegato di iVision Tech, – . Ogni dettaglio, dalla scelta dei materiali alla lavorazione manuale, è stato curato con attenzione, perché crediamo che l’occhiale non sia solo un accessorio, ma un mezzo di comunicazione della propria personalità.”