La giovane Silvia Lovicario stravince a Percoto Canta

Arriva da Brescia, anche se le sue origini affondano in Sardegna, la vincitrice della 37a edizione di Percoto Canta, festival diventato un vero e proprio punto di riferimento per tanti cantanti provenienti da tutta Italia. La giovane Silvia Lovicario, con il brano inedito “Ninna nanna di fine estate” e la cover “Respect” di Aretha Franklin, ha convinto la giuria di qualità nella finalissima che si è svolta sabato sera, 28 settembre, sul palco del teatro Nuovo Giovanni da Udine. Una serata, che tra canzoni, ospiti e solidarietà ha trasformato il teatro cittadino in “una piccola Sanremo” conclusasi a notte fonda con la novità del “dopo festival” in sala stampa alla presenza dei cantanti in gara, giornalisti, addetti ai lavori e una parte del pubblico.

I premiati a Percoto Canta

La prestigiosa giuria di qualità composta da Andrea Mirò, presidente, Karima, Umberto Labozzetta, Massimo della Pelle, Daniela Plos e Gianni Di Sario, ha deciso di premiare invece al secondo posto Andrée Di Foggia di Grimoli in provincia di Arezzo e al terzo Andrea Sterrantino di Carvico di Bergamo.

Silvia Lovicario, oltre alla giuria di qualità, ha convinto anche quella della critica, composta da 9 giornalisti e giornaliste della regione tra tv, carta stampata e testate online, mentre l’Afi, l’associazione fonografici italiani, ha deciso di premiare Claudia Mariconi di Soncino in provincia di Cremona. Il premio della giuria popolare, composta da tutto il pubblico in sala, infine, ha dato il voto per Daniele Cortello di Eraclea in provincia di Venezia.

“Ancora una volta – ha commentato il direttore artistico di Percoto Canta, Nevio Lestuzzi – la musica, ma soprattutto i giovani, sono stati i grandi protagonisti di un appuntamento che in 37 anni di onorata carriera ha fatto emergere tanti giovani artisti. Ed è proprio questo lo scopo principale di un festival che affonda le sue origini in Friuli e che da una piccola manifestazione ha saputo negli anni diventare sempre più grande fino a farsi conoscere ed essere apprezzato a livello nazionale. E di questo dobbiamo ringraziare chi, dagli sponsor alle istituzioni, ci hanno dato fiducia e sostenuto in questo cammino per la promozione della musica e dei giovani talenti. Come accaduto anche l’altra sera al Nuovo di Udine”.

E proprio le istituzioni, non hanno voluto far mancare, attraverso i propri rappresentanti, i propri saluti dal palco. A fare gli auguri a tutti i cantanti in gara, il vicepresidente e assessore regionale alla Cultura, Mario Anzil, che nel suo intervento, ha sottolineato la grande forza della musica «linguaggio universale per eccellenza che ha il potere di unire generazioni, tradizioni e identità; attraverso le esibizioni di giovani talenti, Percoto Canta diventa un luogo in cui la musica non solo intrattiene, ma evoca emozioni profonde e rafforza il senso di appartenenza culturale. È con orgoglio quindi che la Regione esprime apprezzamento per quanti si impegnano a rendere possibile questa longeva iniziativa». Apprezzamenti espressi dal palco anche dal sindaco di Pavia di Udine, Beppino Govetto e dall’assessore alla Cultura del Comune di Udine, Federico Pirone.

La serata

Spazio quindi alla musica con i 12 cantanti finalisti in gara che si sono esibiti ciascuno con un brano inedito e una cover. Nella serata, presentata da Luca Ferri e Giorgia Bortolossi, il pubblico ha potuto anche applaudire le intense esibizioni di Andrea Mirò e di Karima. Ad accompagnare tutti, rigorosamente dal vivo, un’energica Percoto Canta Band con la sezione archi dell’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani.

Percoto Canta, infine, da anni ormai si apre, grazie all’Ente Friuli nel mondo, oltre i confini del Bel Paese grazie al Premio internazionale, assegnato a cittadini italiani che si sono saputi distinguere all’estero portando in alto la bandiera friulana. Quest’anno il premio è andato alla cantautrice e pianista originaria di Sesto al Reghena (Pn), ma residente in Gran Bretagna, Aurora Rays.

I premiati.

Prima classificata: Silvia Lovicario (Brescia) 10 mila euro messo a disposizione dal Nuovo Imaie e promozione del primo album singolo



Seconda classificata: Andrée Di Foggia (Grimoli – Ar) borsa di studio di 2 mila euro messa a disposizione dall’associazione Percoto Canta



Terzo Classificato: Andrea Sterrantino (Carvico – Bg) borsa di studio di 1.500 euro messa a disposizione dall’Accademia internazionale del Musical (sede di Udine)



Premio giuria della critica Silvia Lovicario (Brescia)



Premio giuria popolare: Daniele Cortello (Eraclea – Ve)



Premio Afi: Chiara Marinoni (Soncino – Cr)