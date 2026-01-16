Lavori al cavalcavia, sulla A23 chiuso lo svincolo di Udine Nord

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire le attività propedeutiche all’avvio dei lavori di ammodernamento sul cavalcavia di svincolo della stazione di Udine nord, nelle tre notti di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il ramo esterno di uscita della stazione di Udine nord, verso la Tangenziale/SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio. Contestualmente, sarà chiusa la Tangenziale di Udine, in direzione Tarvisio.

A partire dalle 6:00 del 21 gennaio, sarà avviata la fase più intensa delle lavorazioni sul cavalcavia di svincolo, che prevede in particolare, interventi di rifacimento profondo della pavimentazione e dei giunti di dilatazione. Durante l’intero periodo sarà installato di un senso unico alternato, fino al termine delle lavorazioni.

Tale programma è stato definito in modo da contrarre al massimo la durata delle lavorazioni, attraverso l’impego di più squadre di maestranze che si alterneranno H24.

In alternativa alla chiusura dello svincolo esterno di uscita di Udine nord, si potrà percorrere il ramo di uscita verso SS13 Pontebbana/Udine e, dopo circa 1 km, uscire al successivo svincolo e proseguire sulla viabilità esterna in direzione Tarvisio, seguendo le indicazioni indicate sul posto. Per tutta la durata delle attività, la Direzione di Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia attiverà un potenziamento del servizio di assistenza all’utenza e dei presidi alla segnaletica.