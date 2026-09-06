Se Tu Sês Bon riparte da Povoletto, Giulia Peressin conquista la finale

È partita da Povoletto la dodicesima edizione di Se Tu Sês Bon, il talent show friulano che unisce spettacolo, beneficenza e valorizzazione dei giovani talenti. La prima serata di selezioni si è svolta sabato 5 settembre all’Auditorium Comunale, dove nove concorrenti si sono sfidati tra canto, danza e freestyle.



A conquistare il primo posto è stata la cantante Giulia Peressin, che grazie alla sua interpretazione di “Million Reasons” di Lady Gaga ha ottenuto l’accesso diretto alla finale.



La serata di Povoletto ha visto alternarsi artisti con esperienze e stili differenti. Per la categoria canto si sono esibiti Stefano Michelini con “Estate” dei Negramaro, Elisabetta Russo con “Adagio” di Lara Fabian, Alice Conte con “Turning Tables” di Adele, la vincitrice Giulia Peressin e Rey Young, che ha presentato il proprio brano inedito “Marbella”.



Spazio anche alla danza con i gruppi Latin e Motion e Latin Starlight, impegnati nel latino, e con Il Castello di Cora, protagonista di una performance hip-hop. A completare il programma è stato Domninik Fijiakowski, che ha portato sul palco una prova di calcio freestyle. A valutare le esibizioni è stata una giuria composta dal produttore discografico Alberto Zeppieri, dalla divulgatrice Daria Miani, dal chitarrista Andrea Maurizio e dai musicisti del Duo Coronos.

Le prossime selezioni a Talmassons e Fagagna

Dopo il debutto di Povoletto, il percorso verso la finale proseguirà sabato 12 settembre a Talmassons, dove si terrà la seconda serata di selezioni. Il terzo e ultimo appuntamento in teatro è invece in programma sabato 19 settembre a Fagagna.