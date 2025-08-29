Lavori sulle barriere, nuove chiusure sulla A23: i percorsi alternativi

Lavori sulla A23, nuove chiusure programmate.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per lavori di manutenzione delle barriere antirumore, il tratto compreso tra il confine di Stato e Tarvisio Sud, in direzione Udine, sarà chiuso nelle notti di lunedì 1 e martedì 2 settembre, dalle 22:00 alle 4:00.

Gli automobilisti provenienti dall’Austria e in viaggio con veicoli leggeri potranno uscire allo svincolo di Arnoldstein, percorrere la strada 83 fino al valico italo-austriaco di Coccau e proseguire sulla SS13 Pontebbana per rientrare in A23 alla stazione di Pontebba. I mezzi pesanti, invece, dovranno sostare obbligatoriamente nell’area di parcheggio “Zollamt-Arnoldstein” in territorio austriaco fino al termine dei lavori e alla riapertura del tratto chiuso.