A23, chiusure notturne per lavori: i percorsi consigliati per chi viaggia in autostrada

Nuove chiusure programmate sulla A23.

Per consentire lavori di manutenzione e ispezione nelle gallerie, sulla A23 Udine-Tarvisio sono previste importanti chiusure notturne nel tratto tra Pontebba e il confine di Stato, in entrambe le direzioni.

Nelle notti di martedì 5 e mercoledì 6 agosto, dalle 22:00 alle 4:00, sarà interdetto al traffico il tratto Pontebba-confine di Stato, in direzione Austria. In questa fascia oraria, non saranno accessibili neppure l’area di servizio Fella est e l’area di parcheggio La Foresta est, situate lungo il tratto chiuso.

I veicoli leggeri diretti in Austria dovranno uscire obbligatoriamente a Pontebba e proseguire lungo la SS13 Pontebbana fino al valico di Coccau, per poi rientrare in territorio austriaco. I mezzi pesanti, invece, dovranno sostare presso il piazzale Interporto di Pontebba, in attesa della riapertura.

La notte successiva, giovedì 7 agosto dalle 22:00 alle 4:00 di venerdì 8, sarà la volta del tratto confine di Stato–Pontebba a essere chiuso, ma in direzione Udine. Anche in questo caso, la chiusura comporterà l’interdizione degli svincoli di Tarvisio sud e di Malborghetto Valbruna in entrata verso Udine.

I percorsi alternativi consigliati prevedono, per i veicoli leggeri provenienti dall’Austria, l’uscita ad Arnoldstein, in territorio austriaco, per poi percorrere la strada 83 fino al valico di Coccau e immettersi sulla SS13 Pontebbana, con successiva entrata in A23 allo svincolo di Pontebba. I mezzi pesanti dovranno sostare presso l’area “Zollamt-Arnoldstein” fino al termine delle operazioni.

Infine, per chi intende accedere all’A23 dagli svincoli temporaneamente chiusi di Tarvisio sud e Malborghetto Valbruna, l’alternativa è rappresentata dalla SS13 Pontebbana, da percorrere fino allo svincolo di Pontebba, dove sarà possibile immettersi in autostrada in direzione Udine.