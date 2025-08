Diecimila passi tra laguna e storia: a Marano un nuovo percorso del benessere

La nuova passeggiata a Marano del progetto “10mila passi di salute”.

Sarà inaugurato venerdì 8 agosto alle 18.15 il nuovo percorso “Passeggiare tra laguna, canali e riserva naturale” a Marano Lagunare, nell’ambito del progetto regionale “FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di salute”. L’appuntamento è fissato nel parcheggio di via Burano, sull’isola del Dossat, nei pressi del nuovo cartellone informativo.

L’iniziativa, organizzata da Federsanità ANCI FVG in collaborazione con il Comune di Marano Lagunare e Federfarma FVG, ha il patrocinio di Italia Nostra – sezione di Udine, ARGA FVG e dell’associazione culturale “La Riviera Friulana”.

Nel corso dell’evento, oltre al simbolico taglio del nastro, saranno illustrati i risultati del progetto “FVG IN MOVIMENTO” (2019–2025), che promuove il benessere, l’invecchiamento attivo e la socialità attraverso la camminata e la valorizzazione del territorio. Sono previsti gli interventi del sindaco Mauro Popesso, del presidente di Federsanità ANCI FVG Giuseppe Napoli, del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e dell’onorevole Graziano Pizzimenti, già sindaco del paese. Seguiranno le relazioni di esperti del sistema sanitario, accademico e turistico, tra cui rappresentanti di ASU FC, dell’Università di Udine, di PromoTurismo FVG e di Federfarma.

La nuova passeggiata a Marano.

Il nuovo tracciato, un anello di circa 4,5 chilometri, si snoda tra la laguna e il centro storico. Costeggia il Canale passando per il nuovo mercato ittico e attraversa il ponte di legno verso il centro, toccando Riva XXIV Maggio e Piazza Cristoforo Colombo con la “Vecja Pescheria”. Prosegue lungo via San Vito, verso via della Brezza e via delle Valli, dove si trovano punti di ristoro, impianti sportivi e il Cason Sarsegna, parte del Centro visite della Riserva naturale.

Il cammino continua lungo porto, fino al ponte Bailey e a piazza Squero, dove si vedono resti di antiche mura. Infine si passa per via Venezia, piazza Artico, il centro storico con la Torre Millenaria e le testimonianze della Repubblica di Venezia, poi si rientra al punto di partenza lungo via Sinodo e la pista ciclabile.

Al termine dell’inaugurazione si svolgerà una passeggiata collettiva insieme ai gruppi di cammino e alle associazioni locali, con arrivo nell’area della manifestazione “Fasolari in festa”, che si svolge in concomitanza con la Triennale della Madonna della Salute.

Il progetto “FVG IN MOVIMENTO”, coordinato da Federsanità ANCI FVG e sostenuto dalla Regione, coinvolge attualmente 132 Comuni con 120 percorsi attivi. Il nuovo anello di Marano rappresenta un ulteriore tassello nella rete regionale per promuovere salute, socialità e scoperta del territorio.