Lavori di manutenzione, chiusure per due notti sulla A23

Nuovi lavori di manutenzione interesseranno nei prossimi giorni la A23 Udine-Tarvisio. Autostrade per l’Italia ha annunciato la chiusura temporanea, in direzione Udine, del tratto compreso tra le stazioni di Pontebba e Carnia per consentire interventi di manutenzione alle gallerie.

La chiusura sarà attiva in due diverse notti: dalle ore 22:00 di lunedì 13 ottobre fino alle 4:00 del mattino martedì 14 ottobre, e nuovamente dalle 22:00 di venerdì 17 ottobre fino alle 4:00 di sabato 18 ottobre. Durante queste fasce orarie, il tratto interessato non sarà percorribile e non sarà possibile accedere all’area di servizio “Campiolo Ovest” né alle aree di parcheggio “Stavoli Sachs Ovest” e “Carnia Ovest”, tutte situate all’interno della tratta chiusa.

Per chi è diretto verso Udine, sarà prevista l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba. Da lì, il traffico verrà deviato lungo la strada statale 13 Pontebbana, per poi proseguire sulla strada statale 52 Carnica in direzione Tolmezzo. Il rientro in autostrada potrà avvenire presso la stazione di Carnia.