Lavori nelle gallerie sull’A23: chiusure notturne tra Carnia e Pontebba

Disagi in vista per gli automobilisti in transito lungo l’autostrada A23 Udine-Tarvisio. Per consentire lavori di manutenzione nelle gallerie, è stata programmata la chiusura temporanea del tratto compreso tra Carnia e Pontebba, con modifiche alla viabilità distribuite su più giornate.

Chiusure verso Tarvisio: 23 e 24 marzo

Nelle notti di lunedì 23 e martedì 24 marzo, dalle ore 21:00 alle 6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio. Le aree di parcheggio “Campiolo est”, “Resiutta est” e “Cadramazzo est” resteranno chiuse a partire dalle 12:00 di lunedì 23 marzo fino alle 6:00 di martedì 24 marzo e successivamente dalle 12:00 di martedì 24 marzo fino alle 6:00 di mercoledì 25 marzo.

Per chi viaggia verso nord è prevista l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, con deviazione lungo la SS52 Carnica e la SS13 Pontebbana e successivo rientro in autostrada alla stazione di Pontebba.

Chiusure verso Udine: dal 25 al 27 marzo

Nelle notti di mercoledì 25, giovedì 26 e venerdì 27 marzo, sempre nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 6:00, sarà invece chiuso il tratto Pontebba-Carnia in direzione Udine. In queste giornate non saranno raggiungibili le aree di parcheggio “Campiolo ovest” e “Carnia ovest”, oltre all’area di servizio “Campiolo ovest”.

Anche in questo caso è previsto un percorso alternativo con uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba. Gli automobilisti dovranno proseguire lungo la SS13 Pontebbana e la SS52 Carnica in direzione Tolmezzo per poi rientrare in A23 alla stazione di Carnia.