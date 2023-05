Lavoro in Friuli.

Sono due le nuove sedi che l’agenzia per il lavoro ADHR Group ha inaugurato in Friuli in questi giorni: una a Codroipo e una a Palmanova, con l’obiettivo di collegare domanda e offerta di lavoro in aree strategiche del Friuli Venezia Giulia.

Oggi, martedì 30 maggio, apre il polo permanent che aprirà i battenti il 30 maggio in via Borgo Aquileia 32 nella città stellata e lavorerà trasversalmente su tutta la Regione, a differenza delle filiali come quella di Codroipo, il cui taglio del nastro è stato ieri, 29 maggio in Via Cesare Battisti 24 (si andrà ad affiancare alle sedi già aperte di Udine, Monfalcone e Pordenone), il cui obiettivo sarà quello di garantire una presenza fisica su aree specifiche al fine di rafforzare la relazione fra persone, aziende e candidati, per creare un efficace e veloce “match” tra chi offre e chi cerca.

“L’apertura di Palmanova coincide con un’immediata ricerca di circa 60 figure per aziende di tutto il Friuli Venezia Giulia alla ricerca di profili sia specializzati sia di middle e top management – ha argomentato Roberta Paulin, team manager della sede di Palmanova -. Cerchiamo profili gestionali come direttori di stabilimento, responsabili amministrativi, di direzione e di cantiere, sviluppatori software, sistemisti e altre figure che si posizionano a livelli analoghi”.

Anche la nuova filiale di Codroipo apre con una ricerca e assunzione di altrettante figure, ma in questo caso in ruoli produttivi e impiegatizi per realtà che hanno sede nelle provincie limitrofe: Udine, Venezia e Pordenone. “Le ricerche attive da subito arrivano principalmente da imprese della zona che operano nel comparto metalmeccanico, legno e design, pompe di calore e refrigerazione – ha spiegato Jessica Poloni, Sales Account Specialist ADHR Group per la neo sede -: da operai generici e non fino a commerciali esteri e personale amministrativo“.

I due nuovi centri per il lavoro svilupperanno anche Academy con le aziende del territorio per formare e assumere personale. La finalità è qualificare i potenziali candidati e poterli poi assumere direttamente alla fine di ogni corso, andando a supplire in modo puntale all’attuale mancanza di manodopera, più o meno specializzata, che lamentano molte realtà.

“L’azienda sta puntando su un’importante espansione a nord est, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, iniziata nel 2016 con 9 filiali e giunta oggi nel complesso a 23 – ha concluso Massimo Rigon, Regional manager ADHR Group -. L’obiettivo in Friuli è raddoppiare le sedi entro il triennio 2023-2026. Attualmente cerchiamo anche figure interne ad ADHR, quali Area Manager, District Manager, Key Account Manager e Permanent Consultant per il polo Perm FVG”.