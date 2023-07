Gli interventi dovuti al maltempo di ieri sono continuati per tutta la giornata di oggi.

Dopo il centinaio d’interventi di soccorso, riconducibili al maltempo del tardo pomeriggio di ieri, svolti nella notte dai Vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia continuano anche nella giornata odierna le operazioni per la messa in sicurezza di tetti, alberi e manufatti.

Dalle ore 8 alle 15.30 di oggi il personale del comando vigili del fuoco di Gorizia ha eseguito una decina di interventi per danni causati dal maltempo. Anche al comando di Pordenone sono una decina di interventi eseguiti tra i quali la messa in sicurezza del tetto di un capannone a Spilimbergo che ha impegnato oltre alla squadra ordinaria l’autoscala e l’autogru. Nei comandi di Gorizia e Pordenone la situazione sembra tornata alla normalità e al momento non si registrano chiamate in coda. Sono invece 35 gli interventi che nell’arco della mattinata sono stati svolti dal personale del comando di Udine dove c’è ancora una coda di un centinaio di interventi e qualche richiesta continua ad arrivare alla sala operativa del comando friulano.

Rimane l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale per la quale tutti i comandi Vigili del fuoco della regione e la sala operativa della Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia sono pronti ad intervenire, disporre spostamenti di uomini e mezzi tra un comando e l’altro o richiedere il supporto di squadre da fuori regione.