Manutenzioni sulla A23, chiusa due notti un tratto dell’autostrada

Sulla A23 Udine-Tarvisio la prossima settimana sono previste due chiusure notturne per consentire importanti interventi di manutenzione e ispezione infrastrutturale. Le limitazioni al traffico riguarderanno due distinti tratti autostradali, uno in direzione Udine e l’altro verso Tarvisio, con deviazioni e percorsi alternativi predisposti per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione.

Lunedì 15 dicembre: chiusura tra Confine di Stato e Pontebba verso Udine

La prima interruzione è in programma dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 dicembre. In questo intervallo orario sarà chiuso il tratto tra il Confine di Stato e Pontebba, in direzione Udine, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Saranno chiusi anche gli svincoli di Tarvisio Sud e Malborghetto Valbruna in entrata verso Udine.

Le deviazioni previste sono le seguenti:

Per i veicoli leggeri provenienti dall’Austria : uscita consigliata allo svincolo di Arnoldstein , proseguendo lungo la strada 83 fino al valico di Coccau , per poi immettersi sulla SS13 Pontebbana e rientrare in autostrada alla stazione di Pontebba .

: uscita consigliata allo svincolo di , proseguendo lungo la fino al valico di , per poi immettersi sulla e rientrare in autostrada alla stazione di . Per i mezzi pesanti : è prevista la sosta obbligatoria presso l’area di parcheggio “Zollamt-Arnoldstein” , in territorio austriaco, fino alla riapertura del tratto.

: è prevista la , in territorio austriaco, fino alla riapertura del tratto. Per chi intende entrare in A23 dagli svincoli di Tarvisio Sud e Malborghetto Valbruna: si consiglia di percorrere la SS13 Pontebbana fino alla stazione di Pontebba.

Mercoledì 17 dicembre: chiusura tra Gemona Osoppo e Carnia verso Tarvisio

Il secondo intervento è invece programmato dalle 22:00 di mercoledì 17 alle 6:00 di giovedì 18 dicembre, e prevede la chiusura del tratto tra Gemona Osoppo e Carnia, in direzione Tarvisio, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

Anche in questo caso è stato predisposto un percorso alternativo. Dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gemona Osoppo, i veicoli dovranno proseguire sulla SP49 Osovana verso Gemona, quindi sulla SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio e infine sulla SS52 Carnica verso Tolmezzo, con rientro in A23 alla stazione di Carnia.

Possibili disagi e raccomandazioni

Autostrade per l’Italia raccomanda agli utenti di prestare attenzione alla segnaletica, programmare per tempo i propri spostamenti e verificare le condizioni del traffico in tempo reale attraverso i canali ufficiali. Le due chiusure, seppur limitate alla fascia notturna, potrebbero comportare disagi, soprattutto per il traffico transfrontaliero e commerciale.

Gli interventi rientrano nel piano di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete autostradale, con l’obiettivo di garantire sicurezza e funzionalità lungo una direttrice strategica come la A23, importante collegamento tra Italia e Austria.