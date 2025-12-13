Lunedì 15 dicembre a Udine la premiazione del Personaggio dell’Anno 2025

L’attesa è finita. Dopo mesi di candidature, votazioni e grande partecipazione, è tutto pronto per scoprire chi è il “Personaggio dell’Anno del Friuli 2025”. L’evento conclusivo si terrà lunedì 15 dicembre a Udine, con una doppia possibilità per i lettori di seguire la cerimonia: in presenza o comodamente da casa tramite la diretta social!

Un percorso di successo: dalle candidature al voto finale

L’iniziativa, promossa da FriuliOggi.it (Media Partner) con il sostegno di CiviBank (Main Sponsor) e Shi-s (Technical Partner), ha catalizzato l’attenzione dell’intera regione, puntando i riflettori su quelle personalità che si sono distinte nel 2025 per il loro contributo in ambito sociale, culturale, educativo e sportivo.



Il percorso è iniziato lo scorso settembre con la raccolta delle candidature, seguita a novembre dalla selezione da parte della Giuria della prestigiosa cinquina di finalisti:



– Elena Bulfone (Presidente Fondazione Progetto Autismo FVG)

– Aran Cosentino (Artista, Fotografo e ambientalista)

– Fratello Adriano Baldo (Educatore e direttore Istituto Bertoni)

– Giorgio Celiberti (Pittore e scultore)

– Davide Micalich (Presidente Ueb Gesteco Cividale)



Il vincitore scelto dai lettori attraverso il voto online e il “Premio della Giuria” saranno finalmente svelati lunedì. Sarà un momento per celebrare l’eccellenza e l’impegno che rendono il Friuli una terra ricca di talenti.

SAVE THE DATE: L’Invito alla Cerimonia e la Diretta Social!

Siamo lieti di invitare tutti i nostri lettori a prendere parte alla cerimonia di consegna del Premio Personaggio dell’Anno 2025.



L’appuntamento è:



DATA: Lunedì 15 DICEMBRE 2025

ORARIO: 17:30

LUOGO: SALA CONFERENZE CIVIBANK, VIA VITTORIO VENETO, 24 – UDINE



NON PUOI ESSERCI? SEGUI LA DIRETTA!



Per permettere a tutti di partecipare a distanza, l’intera cerimonia sarà trasmessa in diretta sui nostri canali social ufficiali a partire dalle ore 17:30. Non perdete l’occasione di scoprire in tempo reale chi sarà incoronato “Personaggio dell’Anno”!



Vi aspettiamo numerosi, sia in presenza che online, per celebrare insieme il volto più significativo del Friuli nel 2025!