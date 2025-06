La situazione in A4 dopo l’incendio del camion di questa mattina

Si è rimessa in moto alle ore 11,00 circa la circolazione nel tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza dell’autostrada A4 (Venezia-Trieste) in direzione Venezia. I mezzi rimasti fermi, a causa dell’incendio avvenuto al mezzo pesante al chilometro 442 questa mattina verso le 08,30, hanno ripreso a muoversi. Le fiamme, che hanno avvolto il carico di pellet, sono state domate dai vigili del fuoco. In questo spazio temporale il personale di Autostrade Alto Adriatico è intervenuto prontamente anche per far arrivare sul posto furgoni-frigo e distribuire agli utenti, rimasti bloccati, acqua fresca, viste le alte temperature del periodo.

Ora sarà necessario rimuovere il mezzo pesante. Per consentire le operazioni di rimozione dalla careggiata dell’autoarticolato e per evitare ulteriori incolonnamenti nel tratto dove si è verificato l’incendio, resterà ancora attiva l’uscita obbligatoria a Portogruaro per chi proviene da Trieste; uscita che consente di utilizzare il bypass A28/A27. Così altrettanto resta chiusa l’immissione in A4 direzione Venezia per chi proviene dalla A28.

Attualmente sulla rete autostradale di Autostrade Alto Adriatico, si segnalano code sulla A4 tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia e sulla A28 tra Sesto al Reghena e Portogruaro in direzione Portogruaro (per effetto dell’incendio), in uscita a Latisana (anche per effetto del traffico per il Corpus Domini come previsto e pre annunciato dalla Concessionaria) e tra San Donà e Portogruaro in direzione Trieste per il consueto rientro verso Est Europa dei mezzi commerciali.