Da 40 anni in prima linea: la Polizia saluta una colonna portante della sicurezza stradale

Dopo quasi 40 anni di servizio, la Polizia di Stato di Udine e dell’intero Friuli Venezia Giulia dà un caloroso e affettuoso saluto al Commissario Mauro Noacco, che lascia il servizio per limiti anagrafici. Un percorso professionale ricco di impegno, dedizione e passione, soprattutto nell’ambito della Polizia Stradale, a cui Noacco ha dedicato la sua carriera.

Arruolato nel 1985, Noacco, laureato in Scienze Politiche all’Università di Torino, ha iniziato il suo servizio alla Questura di Udine. Nel dicembre 1990 ha incontrato la sua vera vocazione professionale trasferendosi alla Sottosezione Polstrada di Palmanova. Qui ha costruito un solido percorso fino a diventare, nel 2019, Comandante con il grado di Sostituto Commissario Coordinatore, incarico che ha ricoperto fino a marzo 2023.

Successivamente vincitore di concorso per funzionari di Polizia, con il grado di Vice Commissario è stato assegnato al Centro Operativo Polizia Stradale di Udine come Vice Dirigente. Il 1° luglio scorso, con la qualifica di Commissario, ha terminato la sua carriera attiva.

Oltre alle sue competenze tecniche e operative, il Commissario Noacco è o riconosciuto per le sue grandi doti umane e morali. È stato un instancabile promotore della cultura della sicurezza stradale, in particolare tra i giovani, portando nelle scuole un messaggio di consapevolezza e prevenzione dei rischi alla circolazione.

Il suo ultimo impegno professionale si è svolto domenica scorsa, durante il comando della scorta alla gara ciclistica “Campionato Italiano Professionisti”, partita da Piazza Unità d’Italia a Trieste e che ha attraversato le province di Udine, Gorizia e Cividale del Friuli, per concludersi in un circuito nel centro di Gorizia. In questa occasione, il Comitato della Federazione Ciclistica del Friuli Venezia Giulia ha voluto omaggiare il Commissario Noacco con una targa, simbolo di riconoscimento per il suo impegno e la professionalità dimostrata nella gestione della sicurezza delle competizioni ciclistiche su strada.