Nuovi bandi Ater per alloggi in 8 Comuni. Chi può partecipare e come fare domanda

Nuovi bandi per alloggi in 8 Comuni del Pordenonese.

L’Ater di Pordenone apre nuovi bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata in otto Comuni del territorio: Brugnera, Chions, Cordenons, Montereale Valcellina, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini e San Vito al Tagliamento.

L’annuncio arriva dal presidente Mauro Candido, che sottolinea l’importanza dello strumento per rispondere concretamente alle esigenze abitative locali. “Attraverso questi nuovi bandi – ha dichiarato – potremo costruire graduatorie territoriali specifiche, indispensabili per individuare rapidamente i nuovi locatari ogni volta che un alloggio si rende disponibile. È così che Ater Pordenone assolve al suo incarico istituzionale, in sinergia con la Regione, per dare casa a chi ne ha davvero bisogno“.

Le graduatorie saranno utilizzate a scorrimento: ogni volta che si libera un alloggio, l’Ater potrà attingere al nuovo elenco di richiedenti. “I nostri uffici – aggiunge Candido – sono già pronti a ricevere la documentazione di chi presenterà domanda. Invitiamo i cittadini interessati a non aspettare l’ultimo momento“.

Scadenze, requisiti e modalità di presentazione

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 10 ottobre 2025 presso la sede dell’Ater di Pordenone, in via Candiani 32. Il modulo di domanda è disponibile sia presso gli uffici dei Comuni interessati sia online, sul sito www.pordenone.aterfvg.it.

Per agevolare l’accesso agli uffici e ridurre i tempi di attesa, è possibile prenotare un appuntamento tramite il servizio elimina code CODAQ, disponibile nella homepage del sito, oppure telefonando al numero 0434 223354. L’Ufficio Assegnazioni è aperto al pubblico nei giorni feriali dalle 10 alle 12.45 (escluso il sabato) e il lunedì anche nel pomeriggio dalle 16 alle 17.45.

Per partecipare è necessario presentare una dichiarazione ISEE non superiore ai 20.000 euro. Solo i candidati in possesso di questo requisito economico potranno essere inseriti in graduatoria.

Con questa nuova iniziativa, Ater Pordenone punta a rafforzare la propria azione sul territorio, garantendo un accesso più rapido e strutturato agli alloggi pubblici, in risposta a una domanda abitativa sempre più articolata e urgente.