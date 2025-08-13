Tre cantine del Friuli tra le eccellenze nella guida Untold 2026

Le tre migliori cantine del Friuli secondo la guida Untold 2026.
Sono Ad Coos, Collavini, Valentino Butussi le 3 Migliori Cantine del Friuli Venezia Giulia tra 71 le italiane premiate e delle 400 presenti ad entrare ufficialmente nel secondo volume “Untold 2026 – Quello che non è stato ancora detto del vino”, l’inedita guida ai distretti del vino d’Italia promossa dal team editoriale Decanto. Un lavoro importante che riunisce la produzione vitivinicola italiana d’eccellenza, il valore della tipicità regionale, dell’identità territoriale, le interpretazioni degli areali vocati alle produzioni autoctone monovitigno.
Le cantine premiate.
Il Friuli Venezia Giulia conquista con Ad Coos il titolo di Migliore Cantina Emergente, Collavini premiata come Migliore Cantina, e a Valentino Butussi il premio come Migliore Cantina da Visitare i riconoscimenti regionali. Anche quest’anno Untold celebra le cantine che meglio esprimono terroir, autenticità e l’eccellenza vitivinicola di qualità e l’ospitalità enoturistica esperienziale. Alle aziende virtuose del panorama nazionale sono state assegnate le quattro menzioni Migliore Cantina, Migliore Cantina Emergente e Migliore Azienda a Conduzione Familiare conferite tenendo conto della qualità complessiva dei tre vini presentati in degustazione. Per il premio Migliore Cantina Emergente, la selezione ha riguardato esclusivamente le realtà fondate dopo il 2010. Il titolo di Migliore Cantina da Visitare è stato conferito in base alla varietà e al livello qualitativo dei servizi offerti per l’enoturismo.
Le premiazioni.
I riconoscimenti ai vini e alle aziende sono stati consegnati in occasione della Cerimonia di Premiazione tenutasi lo scorso luglio nell’incantevole cornice della Costiera Amalfitana da Andrea Annunziata, direttore editoriale, e da Roberto Garofalo, caporedattore “Untold 2026 – Quello che non è stato ancora detto del vino”. Insieme alla consegna dei quattro premi alle aziende, sono stati trasferiti anche gli attestati con i punteggi in Cavatappi, con la lista ufficiale in uscita nelle prossime settimane. Il lavoro dello staff della guida “Untold 2026” valorizza l’immensa ricchezza e la diversità del patrimonio vitivinicolo nazionale e la virtuosa attività di produzione delle aziende che consente raccontare il vino Made in Italy in tutto il mondo. Il premio, un piatto di ceramica artigianale vietrese realizzato per l’evento dal maestro Paolo Salsano, rappresenta un simbolo del legame profondo tra arte, cultura e tradizione del territorio campano. La nuova edizione Untold si propone di continuare a raccontare con accuratezza il vino come espressione autentica di un territorio e del lavoro appassionato di chi lo vive ogni giorno come simbolico valore culturale.
Le 71 Migliori Cantine d’Italia – Untold 2026 suddivise per regione:
Abruzzo
Migliore Cantina da Visitare – Ciavolich
Migliore Cantina – Diubaldo
Migliore Cantina Emergente – Tenuta Antonini
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Tenuta De Melis
Basilicata
Migliore Cantina – Cantina di Venosa
Migliore Cantina da Visitare – Cantine del Notaio
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Tenuta i Gelsi
Calabria
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Francesco Malena
Migliore Cantina da Visitare – La Peschiera
Migliore Cantina – Santa Venere
Campania
Migliore Cantina da Visitare – Guerritore
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Il IV Miglio
Migliore Cantina – Marisa Cuomo
Migliore Cantina Emergente – Vezzoso
Emilia-Romagna
Migliore Cantina – Cantina Divinja
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Casa Benna
Migliore Cantina da Visitare – Umberto Cesari
Migliore Cantina Emergente – Ventiventi
Friuli Venezia Giulia
Migliore Cantina Emergente – Ad Coos
Migliore Cantina – Collavini
Migliore Cantina da Visitare – Valentino Butussi
Lazio
Migliore Cantina da Visitare – Pileum
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Solis Terrae
Migliore Cantina Emergente – Tenuta Iacoangeli
Migliore Cantina – Terenzi
Liguria
Migliore Cantina Emergente – A Scià
Migliore Cantina da Visitare – Bisson
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Fontanacota
Migliore Cantina – Ramoino
Lombardia
Migliore Cantina da Visitare – Calatroni
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Caruna
Migliore Cantina Emergente – De’Federici
Migliore Cantina – La Perla
Marche
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Benforte
Migliore Cantina Emergente – Podere l’Infinito
Migliore Cantina – Produttori di Matelica 1932
Migliore Cantina da Visitare – Tenuta di Tavignano
Molise
Migliore Cantina – Angelo d’Uva
Migliore Cantina da Visitare – Di Majo Norante
Piemonte
Migliore Cantina da Visitare – Diego Pressenda
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Passone Massimiliano
Migliore Cantina Emergente – Ramello Gianni e Matteo
Migliore Cantina – Schiavenza
Puglia
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Franco Di Filippo
Migliore Cantina Emergente – Giovanni Aiello Enologo per Amore
Migliore Cantina – Leone de Castris
Migliore Cantina da Visitare – Leone de Castris
Sardegna
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Giacu
Migliore Cantina – Tenute Gregu
Migliore Cantina da Visitare – Tenute Gregu
Migliore Cantina Emergente – Vigne Centro Sardegna
Sicilia
Migliore Cantina – Cortese
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Generazione Alessandro
Migliore Cantina Emergente – Marchese delle Saline
Migliore Cantina da Visitare – Tenuta Rasocolmo
Toscana
Migliore Cantina Emergente – Chiusa Grossa
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Giodo
Migliore Cantina da Visitare – Le Berne
Migliore Cantina – Pietraserena
Trentino-Alto Adige
Migliore Cantina Emergente – Romen
Migliore Cantina – St. Quirinus
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Tonini
Migliore Cantina da Visitare – Weingut Eberlehof
Umbria
Migliore Cantina da Visitare – Còlpetrone
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Daniele Rossi
Migliore Cantina Emergente – Daniele Rossi
Migliore Cantina – Tenute Lunelli – Castelbuono
Valle d’Aosta
Migliore Cantina Emergente – Betemps Matthieu
Migliore Cantina – La Source
Migliore Cantina da Visitare – La Source
Veneto
Migliore Cantina da Visitare – Farina
Migliore Cantina Emergente – Podere Cunial
Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Tommaso Bussola
Migliore Cantina – Villa Canestrari