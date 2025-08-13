Ricercato per furti a Udine e Trieste: arrestato in riva al mare

L’uomo era ricercato per vari furti: a Udine era riuscito a bloccare l’erogazione del resto dai parcometri.

È stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Miramare un cittadino rumeno di anni 63 con precedenti penali, rintracciato nella zona dei “Topolini” lungo Viale Miramare. Lo straniero era ricercato da maggio in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Trieste di un anno e due mesi per reati vari tra cui furto, porto di armi oggetti ad offendere, e violazioni inerenti il reingresso nel territorio nazionale, commessi tra il 2016 e il 2023 tra la provincia di Udine e Trieste.

In particolare nel “curriculum professionale” figura un arresto per furto aggravato commesso a Udine nel 2016, in quanto con una particolare tecnica l’uomo aveva bloccato la bocchetta di restituzione delle monete di vari parcometri del centro cittadino, che non erogavano più il resto agli utenti. Solo dopo svariate segnalazioni per cui si era anche pensato a un guasto tecnico degli apparati ma le cui verifiche avevano appurato il corretto funzionamento, si era riusciti infine a rintracciare l’uomo che passava nei vari parcometri e sbloccando la bocchetta di uscita riusciva a riscuotere le monete.

L’arresto.

Per sfuggire ai controlli a seguito del cumulo delle condanne che doveva scontare, si era pertanto reso irreperibile, spostandosi in continuazione, ma la sua fuga è terminata durante i servizi notturni posti in essere dalla Compagnia di Aurisina lungo la zona costiera. Infatti i militari durante una perlustrazione a piedi lungo Viale Miramare presso i cosiddetti “Topolini”, al fine di contrastare assembramenti molesti, danneggiamenti, incuria, degrado e fenomeni di microcriminalità, hanno rintracciato l’uomo che con il buio vi aveva trovato rifugio per trascorrere la notte approfittando della brezza marina.

I Carabinieri dopo averlo fermato lo hanno accompagnato in caserma per essere controllato e successivamente all’identificazione hanno potuto ricostruire le sue vicende giudiziarie. Al termine delle operazioni è stato portato presso la casa circondariale di Trieste per saldare il suo debito con la giustizia.