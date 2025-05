Friulani in vetta al mondo: oro e argento ai Mondiali di apnea ad Atene

Al mondiale di apnea indoor ad Atene.

Dal Friuli Venezia Giulia fino al cuore della Grecia, due atleti friulani hanno conquistato il podio alla 15ª edizione del Campionato Mondiale CMAS di Apnea Indoor ad Atene. Roberto Reggi ha portato alto il tricolore vincendo la medaglia d’oro nella specialità apnea dinamica bi pinne (M2 DYNBF) con un incredibile risultato di 152,5 metri.

Non meno brillante è stata la performance di Raffaella Saccardo, che ha conquistato la medaglia d’argento nella specialità apnea dinamica senza pinne (M2 DNF), raggiungendo i 103 metri. Entrambi gli atleti si sono distinti anche nelle altre discipline, con Reggi che ha ottenuto il quarto posto in due specialità e il quinto in apnea statica, mentre Saccardo si è piazzata quinta in due diverse categorie.

Il successo di questi due talenti friulani è stato motivo di grande orgoglio per l’Asd Friulana Subacquei: “Che dire ragazzoni non più ragazzini? Siete dei grandissimi! I più grandi e sentiti complimenti da parte di tutto il Club della Friulana Subacquei e grazie per l’impegno e la dedizione che ci mettete in questa disciplina! Godetevi questo enorme risultato! Siamo orgogliosi di voi”.