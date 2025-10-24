Mela bio Fvg: nasce la rete dei frutticoltori che porta l’eccellenza friulana in tavola

24 Ottobre 2025

di Paola Tissile

Una rete di produttori friulani di mele bio.

Il biologico friulano fa un passo avanti verso la strutturazione e la modernizzazione: è nata ufficialmente, dopo oltre un anno di incontri e pianificazione, la Rete Mela Bio FVG, uno strumento voluto da AIAB FVG per rafforzare il settore della frutta biologica regionale.

L’iniziativa mira a dare impulso all’innovazione, a migliorare la commercializzazione e a rafforzare la comunicazione verso il consumatore, su circa 300 ettari di frutteti gestiti in biologico in Friuli Venezia Giulia, dove la coltivazione di melo è predominante, affiancata da frutta a guscio e un kiwi in fase di rinnovamento.

I sei fondatori: esperienza in rete

La neonata Rete è stata costituita dalla volontà di sei produttori di lunga esperienza, veri pilastri del settore: Davide De Munari di San Vito al Tagliamento, Gianni Nata di Sedegliano, Ivo Unterholzer di Mortegliano, Giovanni Tolusso di Vivaro, Manlio Patat di Gemona e Alessandro Di Bert di Udine.

Davide De Munari, nominato presidente, spiega la visione di crescita del gruppo: “L’iniziativa rafforzerà la capacità di testare nuove varietà e sistemi di coltivazione, trasformazione e commercializzazione, ma anche altre specie frutticole che si possano integrare nell’offerta della frutta biologica friulana”.

Obiettivo: qualità, mercati difficili e scuola

Un focus centrale della Rete sarà quello di superare i limiti logistici dei singoli produttori, strutturandosi per affrontare mercati più complessi. Il vicepresidente Gianni Nata illustra l’investimento tecnologico in arrivo: “Ci stiamo attrezzando con un impianto efficiente ed innovativo per selezionare, calibrare e pulire la frutta e così poter fornire anche la ristorazione collettiva scolastica”.

L’altro vicepresidente, Ivo Unterholzer, sottolinea la vocazione aperta e incentrata sui valori della Rete: “Vogliamo partire con un gruppo ristretto ed affiatato di produttori ma già aperto alle collaborazioni con tutti i frutticoltori bio friulani che vogliano condividere con noi la ricerca della qualità sensoriale, ambientale ed etica nella gestione dell’azienda e dei prodotti”.

Supporto istituzionale e impegno AIAB

La formalizzazione della Rete, giunta dopo oltre un anno di lavoro preparatorio, ha ottenuto il sostegno dell’Assessorato Regionale, che si è impegnato a supportare i primi investimenti in attrezzature per la lavorazione e la valorizzazione della frutta.

AIAB FVG si dichiara fiera di questo risultato, frutto del percorso intrapreso dai soci e seguito dai propri tecnici, sintesi di un impegno che l’Associazione persegue da anni e recentemente consolidato nella pubblicazione “Mela merito Bio”.

