Aperto da 102 anni: il Bora Bar diventa “Attività storica del Fvg”

24 Ottobre 2025

di Paola Tissile

Il Bora Bar di Gorizia riconosciuta attività storica.

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha conferito un importante riconoscimento al tessuto economico e identitario del territorio: il “Bora Bar” (già Bar Sport) di Gorizia ha ottenuto la qualifica di “Attività storica del Friuli Venezia Giulia“, ai sensi dell’articolo 87 della legge regionale 29/2005.

Il locale, attivo dal lontano 1923 in piazza San Giorgio 23, ha dimostrato di possedere i requisiti di continuità e il forte legame con la tradizione e l’economia locale, a seguito dell’istruttoria completata dal Comune di Gorizia.

Valorizzare tradizione e offerta turistica

L’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Emidio Bini, ha commentato l’approvazione della delibera, sottolineando il valore strategico di queste realtà: “Riconoscere le attività storiche del Friuli Venezia Giulia significa valorizzare le imprese che hanno saputo coniugare tradizione, continuità e legame con il territorio. Sono realtà che raccontano la nostra identità e meritano di essere sostenute e promosse come parte viva dell’offerta turistica regionale.”

Con il riconoscimento, proposto proprio dall’assessore Bini, il pubblico esercizio è ora autorizzato a utilizzare la denominazione ufficiale di “Attività storica del Friuli Venezia Giulia” e il relativo marchio distintivo.

Ambasciatori di storia e autenticità

L’assessore Bini ha poi evidenziato come l’iniziativa non sia solo un atto formale, ma parte di una visione più ampia: “Con ogni riconoscimento arricchiamo il patrimonio di memoria e autenticità che contraddistingue la nostra regione. Mettere in rete queste attività significa offrire ai visitatori esperienze autentiche e valorizzare chi, da generazioni, contribuisce alla qualità del nostro tessuto economico e turistico.”

Il futuro per queste imprese storiche appare promettente: l’assessore ha infatti annunciato un imminente sostegno concreto. “Con il nuovo codice del commercio e del turismo, che sarà presto oggetto di discussione in Consiglio regionale, le attività storiche potranno contare su un canale contributivo dedicato, a testimonianza di quanto la Regione creda in questi esercizi che sono a tutti gli effetti ambasciatori della nostra storia e dell’eccellenza del nostro territorio.”

