Un Natale speciale: in Friuli, 10 bimbi venuti al mondo il 25 dicembre

I “natalini” 2025 in Friuli.

In Friuli, sono stati dieci i piccoli “natalini” che hanno scelto il 25 dicembre per fare il loro ingresso nel mondo, portando il regalo più bello ad altrettante famiglie e animando i corridoi degli ospedali di Udine e Latisana con l’emozione dei primi vagiti.

Udine, il primo vagito è multiculturale

Nel capoluogo friulano, al Padiglione 7 del Santa Maria della Misericordia alle 2:05, il piccolo Yahia ha rotto il silenzio della notte, diventando il primo “Natalino” del 2025. Ad accoglierlo, oltre alla gioia dei genitori algerini, anche l’ormai storica tradizione dell’apicoltore Gigi Nardini, che da quarant’anni omaggia il primo nato con i dolci prodotti del suo alveare.

Ma Yahia è stato solo l’inizio di una giornata intensa per l’equipe medica. Poco dopo è arrivato David, accolto con tenerezza dalla sua famiglia nigeriana di Martignacco. La mattinata è poi proseguita in un susseguirsi di emozioni: sono nate Delia, Camilla e Krystal, figlie di storie diverse – italiane, albanesi, miste – che si sono intrecciate nello stesso destino festivo. Il turno del personale sanitario si è chiuso in tarda serata con gli ultimi due doni: la piccola Aminata, di origini africane, e Luca Christian, che ha completato il quadro delle nascite udinesi alle 22:54.

Latisana, un Natale tinto di rosa

A Latisana, il Natale ha parlato interamente al femminile con tre splendide bambine. La prima a vedere la luce, alle 8:50, è stata la piccola Klea, un “regalo” lungamente sognato dalla sua mamma di origini albanesi residente a Bevazzana. Nel primo pomeriggio è arrivata Jasmine e infine Ginevra, primogenita di una coppia di Palmanova.