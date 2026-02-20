In montagna resta alta l’attenzione per le conseguenze delle abbondanti nevicate degli ultimi giorni in Friuli Venezia Giulia. Lo spessore del manto bianco ha reso necessario l’intervento massiccio dei mezzi spazzaneve e spargisale per garantire la sicurezza della circolazione lungo le principali arterie regionali, con alcune chiusure temporanee indispensabili per consentire le operazioni di pulizia.



Le squadre sono impegnate per ripristinare le condizioni di sicurezza e consentire la riapertura completa dei tratti interessati non appena le condizioni lo permetteranno.

Le strade interessate dagli interventi

Sulla SR 465 “della Forcella Lavardet e di Valle di San Canciano” è stata disposta la chiusura temporanea, fino a cessata emergenza, dal km 10+596 al km 15+000. Nel tratto compreso tra il km 15+000 e il km 49+800 sono in corso sgombero neve e spargimento di fondenti salini. La chiusura è finalizzata a consentire le lavorazioni straordinarie con fresa in piena sicurezza.

Lungo la SR 355 “della Val Degano” sono in corso operazioni di allargamento con fresa, sgombero neve e spargimento di fondenti salini dal km 0+000 al km 39+800.

Stessi interventi anche sulla SS 52 “Carnica”, dal km 0+000 al km 64+137, e sulla SS 13 “Pontebbana”, nel tratto compreso tra il km 170+200 e il km 213+000.

A Tarvisio, sul raccordo SS 13-54 “Serpentina”, sono in corso sgombero neve e spargimento di fondenti salini, mentre sulla SR 646 le operazioni di allargamento, pulizia e trattamento antigelo interessano il tratto dal km 0+000 al km 25+300, fino al confine di Stato.