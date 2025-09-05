Nuove corriere tra Udine e la Bassa: corse più frequenti e migliori collegamenti

Potenziate le corriere da Udine alla Bassa Friulana.

Da giovedì 11 settembre 2025 entra in vigore l’orario invernale del trasporto extraurbano tra Udine e la bassa friulana, segnando un passo avanti nel progetto di rinnovamento avviato con successo durante l’estate. L’iniziativa punta a rendere il servizio più frequente, capillare e facilmente utilizzabile, in particolare per chi si sposta quotidianamente per lavoro, scuola o tempo libero.

Durante la fase estiva di sperimentazione, il nuovo assetto delle linee ha registrato un incremento del 20% degli utenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a conferma dell’apprezzamento del servizio. “I dati raccolti dimostrano che rendere il trasporto più fruibile ed efficace è possibile, e può interessare un numero sempre maggiore di cittadini”, ha commentato Diego Regazzo, amministratore delegato di Arriva Udine.

Il programma invernale mantiene le caratteristiche introdotte con la sperimentazione estiva, con alcune ottimizzazioni. Sono previste corse dirette e più frequenti verso le località turistiche di Lignano e Grado, connessioni ottimizzate nei principali nodi ferroviari e intermodali, tra cui Cervignano, Latisana, San Giorgio di Nogaro e Mortegliano, e un servizio attivo per tutta la giornata, per garantire flessibilità negli spostamenti. Particolare attenzione è riservata agli orari scolastici, con corse regolari e capillari per studenti e studentesse.

Il nuovo orario nasce da un’analisi dettagliata dei flussi di traffico, delle celle telefoniche, dei dati ferroviari e delle iscrizioni scolastiche, con l’obiettivo di unire i vantaggi del sistema innovativo con l’efficienza consolidata dei servizi tradizionali. Le prime settimane di scuola potrebbero richiedere piccoli aggiustamenti, che verranno definiti in base all’uso reale dei servizi.

Per chi si muove in corriera, è consigliabile consultare in anticipo gli orari aggiornati tramite il travel planner del sito TPL FVG o attraverso le app TPL FVG e GLIMBLE FVG, disponibili gratuitamente su Google Play e App Store. Tutti i dettagli dei collegamenti tra Udine e la bassa friulana sono disponibili a questo link: TPL FVG – nuovi servizi Udine/Bassa Friulana

