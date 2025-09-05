Camminando tra storia e biodiversità: il nuovo percorso alla Torbiera Selvote

Il nuovo percorso “Biotopo Torbiera Selvote” a Castions di Strada.

Venerdì 12 settembre, alle 17, Castions di Strada ospiterà l’inaugurazione del “Percorso Biotopo Torbiera Selvote”, nell’ambito del progetto regionale FVG IN MOVIMENTO. 10mila passi di salute. L’appuntamento è in piazza Libertà, accanto al nuovo cartellone del progetto, e rappresenta un’occasione per unire camminata, natura e conoscenza del territorio. L’iniziativa è organizzata da Federsanità ANCI FVG in collaborazione con il Comune di Castions di Strada, l’associazione CamminiAmo e Federfarma FVG.

La cerimonia prevede i saluti del sindaco Ivan Petrucco, del presidente di Federsanità ANCI FVG Giuseppe Napoli, di un rappresentante di Federfarma FVG e del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. Saranno presentati i principali risultati del progetto FVG IN MOVIMENTO (2019-2025), che promuove il “Piano regionale della prevenzione – Comunità attive” e la legge regionale sull’invecchiamento attivo e il contrasto della solitudine.

Interverranno anche Tiziana Del Fabbro, segretaria regionale di Federsanità ANCI FVG, e Laura Pagani del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine. La presentazione del percorso sarà a cura del vicesindaco Elisa Comand. Seguirà una passeggiata aperta a cittadini, associazioni locali e gruppi di cammino; in caso di maltempo la camminata sarà rinviata.

Il progetto FVG IN MOVIMENTO conta oggi l’adesione di 130 Comuni su 215 e 121 percorsi attivi, ed è sostenuto dalla Regione FVG, Direzione centrale salute, coordinato da Federsanità ANCI FVG con il supporto del Dipartimento di scienze economiche e statistiche dell’Università di Udine e PromoTurismoFVG. L’iniziativa mira a valorizzare i gruppi di cammino già attivi e a far nascere nuove reti, offrendo al contempo l’opportunità di scoprire bellezze naturali e borghi del Friuli Venezia Giulia.

Il nuovo percorso del benessere.

Il Percorso Biotopo Torbiera Selvote si snoda tra Castions e Morsano di Strada, nell’area delle risorgive friulane, e unisce storia, arte e natura. Il tracciato parte da piazza Libertà, dominata dal campanile e dalla Chiesa di San Giuseppe con affreschi di Renzo Tubaro, passa per il vicolo Gallo o “Andronute” e raggiunge la chiesetta di Santa Maria delle Grazie, fondata ai tempi del patriarca Paolino d’Aquileia, con affreschi di Gaspare Negro del 1534.

I partecipanti potranno scegliere un percorso breve di circa otto chilometri attraverso la campagna friulana o uno più lungo, quasi dieci chilometri, che tocca Morsano e la Chiesa di Santa Maria Maddalena. Entrambi conducono al Biotopo Torbiera Selvote, sito “Natura 2000”, famoso per la fioritura primaverile di iris e gladioli e per l’Armeria helodes, specie endemica protetta. Il ritorno al punto di partenza avviene attraverso passerelle e strade campestri, costeggiando i pioppi neri monumentali di via Mangilli.

