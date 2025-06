Il casello di Udine Nord sarà chiuso per alcune notti.

Sulla A23 Udine-Tarvisio, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, sarà chiuso il casello di Udine nord. La stazione sarà chiusa in entrata verso la A4 Torino-Trieste e in uscita per chi proviene da Tarvisio dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 giugno. In alternativa si consiglia per chi deve entrare verso la A4, di utilizzare il casello Udine sud; in uscita, per chi proviene da Tarvisio, quello di Gemona Osoppo.

Dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 giugno, il casello di Udine Nord sarà chiuso in entrata verso Tarvisio e in uscita per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Gemona Osoppo per chi deve entrare in direzione Tarvisio e quella di Udine Sud per chi deve uscire dalla A4.