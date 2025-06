Due nuovi volti per Rugby Udine: dall’Argentina arriva Diaz, dallo “Strongman” Ceglia

Nuovi rinforzi per Rugby Udine.

Rugby Udine si prepara a rafforzare la rosa in vista del campionato 2025-2026 con due innesti di peso: uno arriva dall’Argentina, l’altro è un rientro “di cuore” dopo un’esperienza nello sport di forza.

Il primo è Joaquin Diaz Escude, argentino classe 2001, originario di Córdoba. Alto 184 cm, è un giocatore estremamente duttile: può essere impiegato come mediano d’apertura, centro o estremo, grazie a un mix di precisione, visione di gioco, solidità fisica e tecnica individuale.

Negli ultimi tre anni ha militato nell’Ivrea Rugby Club in Serie B, ma il suo approdo a Udine rappresenta un salto di qualità nella sua carriera. “Vengo a Udine per vincere – ha dichiarato Diaz –. Voglio contribuire al massimo a un progetto ambizioso, che mi è stato presentato dall’allenatore Riccardo Robuschi e che ho deciso di abbracciare con entusiasmo”.

Soddisfatto anche il presidente del club friulano, Andrea Cainero, che ha parlato direttamente con l’atleta: “Siamo convinti di aver fatto un ottimo acquisto. Diaz porterà alla squadra non solo qualità tecniche, ma anche motivazione e un approccio competitivo tipico del rugby argentino, che sta crescendo molto a livello internazionale”.

Ma le novità non finiscono qui. A vestire nuovamente la maglia del Rugby Udine sarà anche Carlo Ceglia, classe 1987, friulano, che torna al rugby dopo una brillante parentesi nello Strongman, disciplina di forza in cui ha ottenuto successi nazionali e internazionali rappresentando anche l’Italia.

Ceglia, 191 cm per circa 100 kg, aveva iniziato proprio a Udine il suo percorso sportivo da ragazzo. Dopo anni nel mondo della forza, ha deciso di rientrare nel mondo ovale. “Torno a indossare con emozione la maglia bianconera – ha detto –. Lo faccio con lo stesso spirito di sempre, con la voglia di mettermi in gioco e puntare in alto. È il momento di scrivere un nuovo capitolo, con il cuore pieno e la testa bassa”.