Pantianicco si prepara per la Festa della Mela con il Concorso Internazionale

Giuria già al lavoro per le degustazioni del 20° Concorso Internazionale Succo, Sidro e Aceto di mele.

L’attesa per la 54esima edizione della Mostra regionale della Mela di Pantianicco è grande e si fa sentire anche sul palato grazie alle recenti degustazioni del 20° Concorso Internazionale Succo, Sidro e Aceto di mele.

L’evento, che si terrà nei weekend dal 26 al 28 settembre e dal 2 al 5 ottobre, vedrà come protagonista il frutto per eccellenza, la mela, celebrata con un ricco programma di eventi. Nei giorni scorsi, una qualificata commissione di nove esperti ha valutato ben 110 campioni, provenienti da 44 aziende, iscritti al concorso. Tra i giudici i tecnici: Lucio Cisilino, Francesco Tonut, Monica Pasquali, Sergio Schinella, Marco Manfrini, Monica Sut e Silvana Anese, e dagli esperti americani Beatrix Swanson e Alfie Robinson, a testimonianza del respiro internazionale dell’iniziativa.

“I campioni in gara – sottolinea la presidente della Pro Loco Pantianicco, Greta Cisilino – provenivano da aziende non solo del Friuli Venezia Giulia, ma anche da altre regioni italiane come Piemonte, Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Liguria e Veneto e dalla confinante Austria. Siamo dunque molto soddisfatti della partecipazione e della qualità dei campioni – conclude Cisilino– e questo da a me e a tutti i volontari della Pro Loco una grande spinta a fare sempre meglio con l’obiettivo di valorizzare il prodotto mela e i suoi derivati”.

Le premiazioni dei vincitori del concorso si svolgeranno sabato 27 settembre a conclusione del convegno tecnico sulla melicoltura inserito nel programma della 54esima Mostra regionale della Mela prevista dal 26 settembre al 5 ottobre. L’evento di Pantianicco, noto per la costante dedizione al frutto che “leva il medico di torno” e che si pone l’obiettivo di promuovere e valorizzare il prodotto mele e i suoi derivati, offrirà anche quest’anno un programma fitto di appuntamenti per tutti i gusti. Si andrà dalle degustazioni guidate alle attività sportive, culturali e di gioco per i bambini fino agli approfondimenti tecnici legati al mondo dell’agricoltura e dell’apicoltura, promettendo così giornate intense, di comunità, all’insegna del gusto e della tradizione.