Un lavoro in Comune e alloggio: Resia lancia l’appello ai giovani professionisti

Il Comune di Resia cerca uno specialista amministrativo.

Il Comune di Resia cerca rinforzi per il proprio ufficio ragioneria e, per attirare candidati anche da fuori regione, mette sul tavolo un incentivo concreto: un alloggio per chi sceglierà di trasferirsi e lavorare nel territorio.



La selezione, affidata a Randstad Italia SpA – divisione Inhouse, riguarda uno specialista amministrativo (M/F/NB) da inserire nell’area amministrativa e contabile dell’ente. La figura sarà inquadrata nella categoria D1 del CCRL del Comparto Unico della Pubblica Amministrazione.



L’obiettivo dell’amministrazione è ampliare il più possibile la ricerca, rivolgendosi a professionisti provenienti da tutta Italia e cercando soprattutto persone disponibili a legare il proprio percorso lavorativo anche alla crescita del territorio resiano.

La sindaca Micelli: “Non ci arrendiamo”

“Non ci arrendiamo: cerchiamo in tutta Italia un giovane che abbia voglia di venire a lavorare da noi, sarà il benvenuto“, spiega la sindaca di Resia Anna Micelli. “Vogliamo aprire la selezione a più partecipanti possibile. Per questo offriamo, a chi lavorerà con noi, anche l’alloggio”.



Una scelta pensata per rendere più semplice il trasferimento di chi vive lontano e, allo stesso tempo, aumentare le possibilità di trovare una professionalità adeguata a un settore considerato strategico per l’attività del Comune. Lo specialista sarà infatti chiamato a occuparsi di un ambito centrale per l’amministrazione, quello finanziario e contabile, contribuendo anche alla gestione e alla realizzazione dei progetti previsti nei prossimi anni.

“Cerchiamo una persona che voglia fare la differenza”

Il Comune punta non soltanto sulle competenze tecniche, ma anche sulla motivazione personale del futuro collaboratore. “Non cerchiamo solo un tecnico contabile, ma un collaboratore motivato e proattivo“, sottolinea ancora Micelli. “Resia necessita di persone che vogliano sposare questa visione, pronte a lavorare con energia per migliorare i servizi alla comunità. L’impegno e la voglia di fare la differenza sono requisiti imprescindibili”.



Gli interessati possono presentare la propria candidatura attraverso i canali ufficiali della divisione Inhouse di Randstad Italia SpA oppure consultare le informazioni pubblicate attraverso i canali istituzionali del Comune di Resia.