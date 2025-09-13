La ragazza conosciuta in Friuli, l’incontro dopo 29 anni e il matrimonio: WalterRock canta la sua storia

Ci sono storie che sembrano uscite da un film, ma sono reali. Quella di Walter Vacca, in arte WalterRock, è una di queste: un intreccio di luoghi, passioni, ricordi e sentimenti che oggi prende voce in musica con l’uscita del suo primo singolo, “Voce di Cometa”, brano che apre un progetto autobiografico nato dal desiderio di raccontarsi.

Nato ad Alessandria, Walter si trasferisce in Sardegna all’età di sei anni, nella terra madre dei genitori. Ma è il Friuli Venezia Giulia a segnare una tappa fondamentale nella sua vita. Vi arriva nel 1987 per completare la ferma militare, ma decide di rinunciare alla carriera nelle Forze Armate per restare in quella terra e costruirsi un futuro. In seguito si ricongiunge alla famiglia, ma nel frattempo lì, in Friuli, ha già lasciato una parte importante di sé: una ragazza quindicenne conosciuta proprio in quel periodo.

Poi la vita prende strade diverse. Passano 29 anni, ma il destino trova il modo di rimettere insieme i pezzi. Grazie all’aiuto dei social network, Walter e quella ragazza si ritrovano nella stessa terra che li aveva fatti incontrare. Questa volta, però, non si lasciano più: si uniscono in matrimonio, e da allora sono passati sette anni.

La musica.

Parallelamente, Walter non ha mai smesso di coltivare una grande passione: la musica. Dopo anni di sogni tenuti in silenzio, ha deciso di fare sul serio. Da circa un anno si dedica con costanza alle lezioni di canto e avvia la produzione del suo primo album, un lavoro personale che ripercorre i momenti chiave della sua esistenza.

Accanto a lui due collaboratori d’eccezione: il cantautore udinese Roberto Fumagalli, coautore dei testi, e due realtà professionali che hanno curato le parti musicali e la produzione: il MasterStudio di Massimo Passon (Udine) e lo StudioX di Riccardo Gnerucci (Roma).

Il progetto musicale prevede un’uscita a episodi, con i brani pubblicati settimanalmente su YouTube, per accompagnare il pubblico in un viaggio emotivo e musicale. Il primo singolo, “Voce di Cometa”, è già online e rappresenta l’anima del progetto: una canzone che racconta la sua storia d’amore ritrovata, con delicatezza, sincerità e passione.

Con questo lavoro, WalterRock non vuole solo fare musica, ma condividere un pezzo di vita. Quella di un uomo che ha saputo seguire il cuore, affrontare i cambiamenti, riscoprire le proprie radici e trasformare tutto questo in canzoni.