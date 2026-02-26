Riaperta l’autostrada dopo i due incidenti: restano code e rallentamenti

Riaperti i tratti tra San Donà-Cessalto e Portogruaro-San Stino dopo i due incidenti con mezzi pesanti

Inizia a tornare gradualmente alla normalità la circolazione lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste dopo i due incidenti che questa mattina hanno coinvolto complessivamente cinque mezzi pesanti in direzioni opposte.



È stato riaperto verso le 13 il tratto tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste, dove nelle prime ore della giornata si era verificato uno scontro tra due camion, uno dei quali aveva successivamente preso fuoco.



Resta però la chiusura della corsia di sorpasso. A causa dell’incendio sarà infatti necessario procedere con le operazioni di risanamento del piano viabile e con la ripavimentazione del manto stradale danneggiato dalle alte temperature sprigionate dal rogo.



Al momento si segnalano code in direzione Trieste tra Meolo e Cessalto, con rallentamenti che stanno progressivamente diminuendo ma che continuano a incidere sulla viabilità.

Riaperto anche il tratto verso Venezia

Alle 13.40 è stato riaperto anche il tratto tra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia, dove questa mattina si era verificato un secondo incidente che aveva coinvolto tre mezzi pesanti, tra cui una cisterna risultata fortunatamente vuota. Si è conclusa infatti la rimozione degli autoarticolati incidentati e la carreggiata è tornata percorribile.

Anche in questo caso non mancano però i disagi: si registrano rallentamenti tra Latisana e Portogruaro lungo la A4 in direzione Venezia e tra Sesto al Reghena e Portogruaro lungo la A28 per il traffico che deve immettersi in A4.