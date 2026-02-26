Incidente tra due camion in A4, uno prende fuoco: traffico bloccato

L’incidente intorno alle 8 di questa mattina: traffico bloccato sulla A4 in direzione Trieste.

Incidente questa mattina lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste. Lo scontro si è verificato attorno alle 8 di oggi, giovedì 26 febbraio, nel tratto compreso tra San Donà di Piave e Cessalto, in direzione Trieste.



Nel sinistro sono rimasti coinvolti due mezzi pesanti. I conducenti sono riusciti a uscire autonomamente dagli abitacoli e, fortunatamente, non si registrano feriti. Solo in un secondo momento uno dei camion ha preso fuoco, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Traffico bloccato e uscita obbligatoria a San Donà

Per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza, Autostrade Alto Adriatico ha immediatamente bloccato il traffico nel tratto interessato, predisponendo l’uscita obbligatoria a San Donà di Piave per i veicoli provenienti da Venezia e diretti verso Trieste.

È stato inoltre chiuso temporaneamente l’ingresso dello svincolo di San Donà in direzione Trieste, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità ordinaria e sulla rete secondaria.

Code e nebbia: mattinata complicata

Al momento dell’incidente, i pannelli a messaggio variabile segnalavano già code tra San Donà e Cessalto. A incidere sulla situazione non solo il traffico sostenuto dei mezzi commerciali, in rientro nel fine settimana, ma anche la presenza di nebbia con visibilità ridotta fino a 200 metri.

La scarsa visibilità, segnalata fin dalle prime ore del mattino, ha contribuito a rallentare la circolazione e a creare ulteriori criticità lungo l’arteria, uno dei principali collegamenti tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.