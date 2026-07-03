A23, chiusure notturne tra Pontebba e Carnia: tratto interrotto in entrambe le direzioni

Sulla A23 Udine–Tarvisio sono previste chiusure notturne del tratto compreso tra Pontebba e Carnia, in entrambe le direzioni, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Gli interventi comporteranno la chiusura del tratto in due diverse fasi, sempre nella fascia oraria notturna tra le 22 e le 6.

Prima chiusura verso Udine nella notte tra il 6 e il 7 luglio

Dalle 22 di lunedì 6 alle 6 di martedì 7 luglio sarà chiuso il tratto Pontebba–Carnia in direzione Udine. Durante questa fase non saranno raggiungibili l’area di servizio Campiolo Ovest e le aree di parcheggio Stavoli Sachs Ovest e Carnia Ovest.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pontebba, il percorso consigliato prevede il transito sulla SS13 Pontebbana e sulla SS52 Carnica in direzione Udine, con rientro in A23 alla stazione di Carnia.

Tre notti di chiusura verso Tarvisio dal 7 al 10 luglio

Nelle tre notti di martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, sempre con orario 22–6, sarà chiuso il tratto Carnia–Pontebba in direzione Tarvisio. In questo caso non saranno accessibili le aree di parcheggio Campiolo Est, Resiutta Est e Cadramazzo Est, che resteranno chiuse dalle 12 di ciascuna giornata fino alla riapertura successiva.

Anche in questo caso il percorso alternativo prevede l’uscita obbligatoria alla stazione di Carnia, la prosecuzione sulla SS52 Carnica e sulla SS13 Pontebbana in direzione Tarvisio e il rientro in A23 alla stazione di Pontebba.