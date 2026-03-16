Eccellenze del territorio: premio “Sagra di qualità” per due eventi friulani

Il Friuli Venezia Giulia conquista due nuovi marchi d’eccellenza a Roma. Con la cerimonia svoltasi lunedì 16 marzo nella sala Koch del Senato, si è conclusa la due giorni dedicata al premio “Sagra di Qualità”, il riconoscimento dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia che certifica le manifestazioni più legate al territorio e alle tradizioni autentiche.

Il traguardo di Budoia e Gemona

A ricevere il prestigioso vessillo sono state la “Festa dei funghi e dell’Ambiente” della Pro Loco di Budoia e “Gemona, formaggio… e dintorni” della Pro Glemona di Gemona del Friuli. A rappresentare le due realtà nella Capitale c’erano i presidenti Maurizio Carlon e Marco Patat, insieme al sindaco Ivo Angelin e all’assessore Giovanni Venturini. Un momento di particolare emozione ha accompagnato la premiazione della Pro Glemona, durante la quale sono stati commemorati i 50 anni dal terremoto del Friuli.

Il commento dell’Unpli

Soddisfazione è stata espressa da Pietro De Marchi, presidente regionale Unpli FVG: “Queste due realtà d’eccellenza si aggiungono alle altre 8 sagre regionali che hanno già ottenuto questa certificazione di qualità: complimenti a tutte loro”.

Il valore del marchio è stato ribadito da Antonino La Spina, presidente nazionale di Unpli: “Le Sagre di Qualità e gli Eventi di Qualità rappresentano l’anima più autentica dei nostri territori: custodiscono memoria, tradizioni, produzioni locali e senso di comunità. Ogni anno le Pro Loco grazie all’instancabile lavoro dei tanti volontari coinvolti realizzano oltre 110 mila eventi, di questi 20 mila sono sagre”.

La Spina ha poi sottolineato l’obiettivo della certificazione: “Con i marchi Sagra di Qualità ed Evento di Qualità Unpli vuole premiare il lavoro straordinario delle Pro Loco italiane e offrire ai cittadini e ai visitatori un riferimento chiaro per riconoscere manifestazioni che nascono da una storia vera, da una comunità viva e da un forte legame con il territorio. Questo processo conferma l’impegno di Unpli nel migliorare il livello di efficienza e sicurezza delle manifestazioni organizzate, nell’ottica di un miglioramento costante della qualità”.