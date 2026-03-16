Arriva Udine compie un nuovo passo verso la mobilità sostenibile con il lancio di Green Ride, un progetto dedicato al personale aziendale per promuovere modalità di spostamento a basso impatto ambientale. L’iniziativa si inserisce nelle attività di Mobility Management e fa parte del più ampio programma aziendale volto a incentivare comportamenti responsabili negli spostamenti quotidiani.

Il progetto e le e-bike

Nell’ambito dell’operazione, l’azienda ha messo a disposizione cinque e-bike aziendali destinate ai dipendenti. Le biciclette elettriche possono essere utilizzate per i tragitti casa-lavoro, per brevi trasferimenti di servizio o per necessità personali. L’obiettivo dichiarato è favorire soluzioni alternative all’auto privata, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e promuovendo al contempo il benessere fisico dei lavoratori.

Il commento della direzione

“La sostenibilità è uno dei valori che guidano le nostre scelte quotidiane,” dichiara Diego Regazzo, Amministratore Delegato di Arriva Udine. “Il progetto Green Ride è stato accolto con grande interesse da diversi dipendenti, in particolare dal personale di guida, che sin dal primo giorno hanno iniziato ad utilizzare le e-bike, vedendoci un’opportunità pratica per muoversi in modo sostenibile anche durante i tempi di sosta dal servizio, ad esempio per raggiungere il centro città e svolgere piccole commissioni personali”.

Regazzo ha poi sottolineato la natura trasversale dell’iniziativa: “È un’iniziativa che unisce attenzione all’ambiente, benessere delle persone e promozione di una cultura della mobilità sempre più responsabile”.

Impegno ESG

Con l’introduzione di Green Ride, Arriva Udine conferma il proprio impegno nel seguire i principi ESG (Environmental, Social, and Governance), valorizzando progetti che mirano a diffondere una cultura della mobilità consapevole e una crescente attenzione verso la tutela del territorio.