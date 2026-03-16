Arriva Udine, ora le e-bike sono per i dipendenti: il progetto per muoversi in città

16 Marzo 2026

di Alessia Pilotto

Arriva Udine compie un nuovo passo verso la mobilità sostenibile con il lancio di Green Ride, un progetto dedicato al personale aziendale per promuovere modalità di spostamento a basso impatto ambientale. L’iniziativa si inserisce nelle attività di Mobility Management e fa parte del più ampio programma aziendale volto a incentivare comportamenti responsabili negli spostamenti quotidiani.

Il progetto e le e-bike

Nell’ambito dell’operazione, l’azienda ha messo a disposizione cinque e-bike aziendali destinate ai dipendenti. Le biciclette elettriche possono essere utilizzate per i tragitti casa-lavoro, per brevi trasferimenti di servizio o per necessità personali. L’obiettivo dichiarato è favorire soluzioni alternative all’auto privata, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e promuovendo al contempo il benessere fisico dei lavoratori.

Il commento della direzione

“La sostenibilità è uno dei valori che guidano le nostre scelte quotidiane,” dichiara Diego Regazzo, Amministratore Delegato di Arriva Udine. “Il progetto Green Ride è stato accolto con grande interesse da diversi dipendenti, in particolare dal personale di guida, che sin dal primo giorno hanno iniziato ad utilizzare le e-bike, vedendoci un’opportunità pratica per muoversi in modo sostenibile anche durante i tempi di sosta dal servizio, ad esempio per raggiungere il centro città e svolgere piccole commissioni personali”.

Regazzo ha poi sottolineato la natura trasversale dell’iniziativa: “È un’iniziativa che unisce attenzione all’ambiente, benessere delle persone e promozione di una cultura della mobilità sempre più responsabile”.

Impegno ESG

Con l’introduzione di Green Ride, Arriva Udine conferma il proprio impegno nel seguire i principi ESG (Environmental, Social, and Governance), valorizzando progetti che mirano a diffondere una cultura della mobilità consapevole e una crescente attenzione verso la tutela del territorio.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE