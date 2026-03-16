Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 17 marzo

Il meteo in Friuli sarà caratterizzato nelle prossime ore da un cielo in genere da poco nuvoloso a variabile. La copertura risulterà più compatta sulla fascia montana e sui settori occidentali, mentre altrove prevarranno schiarite alternate a passaggi nuvolosi irregolari.

Non si esclude del tutto la possibilità di qualche debole e locale precipitazione durante le ore pomeridiane e in serata, con fenomeni che risulteranno più probabili nell’area delle Alpi Giulie. Il tratto distintivo della giornata sarà tuttavia la ventilazione: su pianura e costa soffierà infatti una Bora moderata, mentre in quota il vento spirerà con la medesima intensità dai quadranti nord-orientali.

Il quadro termico previsto

Per quanto riguarda le temperature, in pianura si registreranno minime comprese tra 3 e 6 gradi con massime che raggiungeranno i 17 gradi, mentre lungo la costa i valori oscilleranno tra gli 8 e i 15 gradi. In montagna si prevedono invece temperature medie di 4 gradi a quota 1000 metri e di -3 gradi intorno ai 2000 metri.