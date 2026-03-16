Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 17 marzo

16 Marzo 2026

di Redazione

Il meteo in Friuli sarà caratterizzato nelle prossime ore da un cielo in genere da poco nuvoloso a variabile. La copertura risulterà più compatta sulla fascia montana e sui settori occidentali, mentre altrove prevarranno schiarite alternate a passaggi nuvolosi irregolari.

Non si esclude del tutto la possibilità di qualche debole e locale precipitazione durante le ore pomeridiane e in serata, con fenomeni che risulteranno più probabili nell’area delle Alpi Giulie. Il tratto distintivo della giornata sarà tuttavia la ventilazione: su pianura e costa soffierà infatti una Bora moderata, mentre in quota il vento spirerà con la medesima intensità dai quadranti nord-orientali.

Il quadro termico previsto

Per quanto riguarda le temperature, in pianura si registreranno minime comprese tra 3 e 6 gradi con massime che raggiungeranno i 17 gradi, mentre lungo la costa i valori oscilleranno tra gli 8 e i 15 gradi. In montagna si prevedono invece temperature medie di 4 gradi a quota 1000 metri e di -3 gradi intorno ai 2000 metri.

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