Samira Lui sulle piste dello Zoncolan: “Qua si respira aria buona”

La showgirl friulana ha condiviso sui social alcuni scatti sulle piste dello Zoncolan.

Una giornata sulla neve nelle montagne di casa che non è passata inosservata sui social. La showgirl friulana Samira Lui ha scelto lo Zoncolan per una sciata e ha condiviso alcuni scatti della sua giornata, accompagnati da un messaggio: “Respirando aria buona in alta quota!”.



Il ritorno della modella e conduttrice televisiva in Friuli Venezia Giulia è stato subito notato anche dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini, che ha rilanciato il post sottolineando il forte legame della showgirl con il territorio. “Samira Lui avvistata sul Monte Zoncolan in Friuli Venezia Giulia. La più amata della TV ha scelto le montagne della nostra regione per le sue vacanze sulla neve”, ha scritto l’assessore.



Bini ha poi ricordato il forte legame della conduttrice con il territorio: “D’altra parte lei qui è di casa: è cresciuta proprio in Friuli, a Colloredo di Monte Albano, e non manca mai di sottolineare il suo legame con la nostra Regione”.

Il legame con il Friuli Venezia Giulia

Samira Lui, oggi volto televisivo molto popolare e attualmente alla conduzione de “La ruota della fortuna” su Canale 5 insieme a Gerry Scotti, non ha mai nascosto le proprie origini friulane.

