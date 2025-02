A San Vito la prima volta verticale delle Città del Vino del Fvg

San Vito al Tagliamento scelta per ospitare la prima volta in Friuli occidentale de Le Grandi Verticali delle Città del Vino del Fvg.

Appuntamento “storico” a San Vito al Tagliamento, scelta per ospitare la prima volta in Friuli occidentale de Le Grandi Verticali delle Città del Vino del Fvg, progetto di gemellaggio tra grandi vini regionali e Italia voluto dal Coordinamento del Friuli Venezia Giulia dell’Associazione nazionale che riunisce i Comuni con vocazione vinicola (di cui l’amministrazione sanvitese fa parte).

L’evento si terrà venerdì 28 febbraio 19.30 in Sala consiliare a Palazzo Altan e vedrà l’incontro tra il vino Friulano di pianura e il vicino vitigno veneto Tai di Lison Docg. A condurre la serata lo scrittore, filosofo ed esperto di vino Matteo Bellotto, con due ospiti d’eccezione: Stefano Quaggio, direttore Consorzio Vini Venezia e Orazio Franchi, enologo e coautore del libro “Terra di pregiatissimi vini”. Saranno proposte ai partecipanti i vini delle seguenti cantine. Per il Friuli Venezia Giulia Bagnarol, Cantina Ramuscello San Vito, Ferrin, Vigneti Pittaro. Per il Veneto A mi manera, Borgo Stajnbech, Ornella Bellia, Tenuta Planitia, Villa Bogdano 1880. Costo 35 euro a persona, ultimi posti disponibili contattando la Pro Loco Mitreo Aurisina, che si occupa della segreteria: prolocoaurisina@libero.it – 348 5166126.

“Siamo lieti di portare per la prima volta – commenta il vicesindaco di Buttrio Tiziano Venturini, coordinatore regionale e vicepresidente nazionale delle Città del Vino – Le Grandi Verticali delle Città del Vino in Friuli occidentale, con la grande accoglienza che ci darà il Comune di San Vito al Tagliamento. Le prime serate dell’edizione 2025 hanno dimostrato come il pubblico apprezzi il format scelto per Le Grandi verticali delle Città del Vino, con i gemellaggi tra i nostri grandi vini regionali e quelli altrettanto celebri del resto d’Italia. Un progetto che abbiamo voluto avviare per rafforzare i legami con le Città del Vino di altre regioni: l’obiettivo sarà anche di poter portare poi i nostri vini nelle regioni che abbiamo ospitato”.

“Siamo il Comune con la maggior superficie vitata del Fvg”.

“Con questa serata – aggiunge l’assessore alla Vitalità di San Vito al Tagliamento Andrea Bruscia – la nostra realtà, che lo ricordiamo è il Comune con la maggior superficie vitata dell’intero Friuli Venezia Giulia, si conferma luogo in cui il vino non è solo coltura ma anche cultura. Quello con le Città del Vino sarà solo il primo di una serie di eventi a tema enoico che ospiteremo nel corso di questo 2025, con culmine la terza edizione del Ribolla Gialla Wine Festival dal 31 maggio al 2 giugno prossimi”.

Il programma 2025 de Le Grandi Verticali delle Città del Vino – ideate dal Coordinamento delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia – prende il titolo di Gemellaggi-Insieme siamo unici. Il progetto gode del sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Io sono FVG e di Banca 360 FVG, oltre al patrocinio del Comitato regionale Unpli Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, Unidoc FVG, Ente Friuli nel Mondo. Il tutto in collaborazione con il Consorzio Montasio Dop e la Pro Loco Mitreo di Duino Aurisina. Programma completo e aggiornamenti su www.cittadelvinofvg.it.