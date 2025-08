Saperi&Sapori 2025, il meglio dell’artigianato e del gusto FVG torna in fiera: le novità

Saperi&Sapori alla Fiera di Udine.

Dopo il successo del debutto, torna a Udine Esposizioni Saperi&Sapori, la rassegna dedicata al meglio dell’artigianato e dell’agroalimentare del Friuli Venezia Giulia. Dal 2 al 6 ottobre 2025, in contemporanea con la 72ª edizione di Casa Moderna, il padiglione 8 ospiterà una cinquantina di aziende per un viaggio tra gusto, bellezza e cultura produttiva regionale.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Regione FVG, Udine Esposizioni, Confartigianato-Imprese Udine, CNA FVG, Cata Artigianato FVG, Camera di Commercio Pordenone-Udine, PromoTurismoFVG e Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG.

L’identità del “made in FVG” tra eccellenze e storie

A essere protagoniste saranno le materie prime di qualità, le produzioni locali e le lavorazioni artigianali, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al valore culturale. “Saperi&Sapori” fonde “il buono da assaporare” e “il bello da vedere”: dalle produzioni agroalimentari a marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” all’artigianato del sistema casa, tutto rigorosamente regionale.

Il commento di Antonio Di Piazza (Udine Esposizioni)

“Squadra che vince non si cambia”, afferma Antonio Di Piazza, presidente di Udine Esposizioni, recentemente confermato per un nuovo mandato. “Il debutto di Saperi&Sapori lo scorso anno è stato promettente: grande risposta del pubblico, ottima visibilità per le aziende e un importante ritorno economico. Il doppio evento, con ingresso unico, valorizza e diversifica l’attività fieristica, creando un’offerta integrata che dà nuova linfa al nostro territorio”.

Artigianato, agroalimentare e ora anche moda

La manifestazione ospiterà artigiani del legno, ceramisti, designer, maestri del tessuto, restauratori, orafi, produttori di cosmetica naturale e innovatori del sistema casa. Ampia anche la sezione agroalimentare, con salumi, formaggi, farine, conserve, miele, olio, dolci e specialità biologiche a km zero. Novità del 2025: anche la moda artigianale entrerà in scena.

Tilatti (Confartigianato FVG): “Una vetrina strategica”

“Il ritorno delle imprese artigiane a Saperi&Sapori è la prova del successo dell’iniziativa“, dichiara Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato FVG. “L’evento è un’occasione concreta di valorizzazione delle produzioni artigiane – dal sistema casa all’agroalimentare – e quest’anno anche della moda. Una felice intuizione della Regione e dell’assessore Bini, realizzata in sinergia con le associazioni”.

Meletti (CNA FVG): “Un’opportunità da non perdere”

Per Maurizio Meletti, presidente di CNA FVG, Saperi&Sapori è “una vetrina fondamentale per eccellenze che spaziano dalle vetrerie alle pasticcerie. Un’occasione per incontrare clienti, stringere collaborazioni e far conoscere il proprio lavoro. Ringraziamo la Regione, l’assessore Bini e tutti i partner per il supporto”.

Sturlese (FAB FVG): “Agroalimentare e artigianato uniti”

“La collettiva delle aziende a marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” dimostra quanto sia forte il legame tra il settore agroalimentare e quello artigianale“, osserva Pier Giorgio Sturlese, presidente della Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG. “Un’occasione concreta per valorizzare il nostro patrimonio produttivo”.

Da Pozzo (Camera di Commercio): “La Fiera diventa esperienza”

Giovanni Da Pozzo, presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine, sottolinea: “Saperi&Sapori conferma una visione vincente: la Fiera non è solo esposizione, ma luogo esperienziale che crea connessioni tra settori. L’identità economica del FVG si fonda su qualità, tradizione e capacità di innovare. Lavorando insieme, istituzioni e privati, possiamo far crescere il territorio e promuoverlo anche oltre i confini regionali”.

Bini (Regione FVG): “Un modello di qualità sostenibile”

“Siamo partiti lo scorso anno con una “data zero” e oggi possiamo dire che l’idea ha funzionato”, afferma Sergio Emidio Bini, assessore regionale alle Attività produttive e Turismo. “La fiera offre visibilità a piccole realtà dell’artigianato e dell’agroalimentare che producono eccellenze spesso poco conosciute. È un luogo di incontro e condivisione, che racconta il modello FVG: esperienze autentiche, qualità e sostenibilità. Un orgoglio regionale da promuovere e proteggere”.

Turismo, merchandising e promozione del territorio

Accanto agli stand produttivi sarà allestito uno spazio dedicato al merchandising ufficiale “Io Sono Friuli Venezia Giulia” e un punto informativo per promuovere l’offerta turistica. Verranno valorizzati anche i cinque siti Unesco del FVG e il progetto Opus Loci, che propone itinerari da percorrere a piedi o in bici tra arte, storia ed enogastronomia.

Una fiera che cresce con il territorio

Con Casa Moderna e Saperi&Sapori unite sotto un’unica offerta fieristica, la Fiera di Udine conferma la sua vocazione come piattaforma multifunzionale, in grado di mettere in relazione mondi diversi e di generare valore culturale ed economico per tutto il Friuli Venezia Giulia.