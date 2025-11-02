Due appuntamenti alla scoperta del Liceo Don Milani: arrivano gli Open Day

Due date da segnare in agenda per chi sta scegliendo la scuola superiore: venerdì 7 novembre e venerdì 12 dicembre, alle ore 18.00, il Liceo Scientifico Paritario Don Lorenzo Milani apre le porte a studenti e famiglie per gli Open Day, un’occasione per scoprire da vicino un progetto educativo innovativo, attento ai talenti di ogni ragazzo e pensato per preparare davvero al futuro.



Con oltre trent’anni di esperienza alle spalle, questa realtà friulana ha costruito una proposta formativa che unisce rigore accademico, innovazione didattica e attenzione autentica alla crescita personale di ogni studente.

Un modello educativo che valorizza ogni talento

Al Don Milani, la missione è far emergere il meglio da ciascuno studente, riconoscendone le inclinazioni, sostenendone le passioni e guidandolo con competenza lungo un percorso di maturazione scolastica e umana. Non si tratta solo di preparare agli esami, ma di accompagnare i ragazzi nella costruzione di un’identità consapevole, pronta ad affrontare con sicurezza l’università e il mondo del lavoro.

Didattica innovativa e apprendimento esperienziale

La scuola propone un approccio didattico che va oltre il tradizionale studio teorico: laboratori pratici, attività digitali, project work e metodologie attive rendono l’apprendimento stimolante e aderente alla realtà. Gli studenti imparano facendo, sperimentando e collaborando, in un contesto scolastico dove l’interazione e il confronto sono parte integrante della lezione.

Un elemento distintivo è anche la preparazione metodologica: i ragazzi acquisiscono fin da subito un metodo di studio efficace, utile non solo per il percorso liceale ma anche per affrontare con solidità gli studi universitari. Oltre alla preparazione scientifica e culturale, il Liceo Don Milani punta a formare giovani dotati di spirito critico, autonomia e senso di responsabilità. La scuola promuove valori umani solidi, l’importanza del dialogo e il rispetto per la diversità, elementi fondamentali per affrontare il futuro con mente aperta e cuore attento.

Open Day: un’opportunità per conoscere da vicino il Don Milani

Chiunque stia valutando il proprio percorso scolastico potrà scoprire dal vivo l’offerta formativa del Don Milani partecipando agli Open Day in programma venerdì 7 novembre e venerdì 12 dicembre, entrambi alle ore 18.00. Durante gli incontri sarà possibile visitare la scuola, partecipare a laboratori dimostrativi e confrontarsi direttamente con docenti e studenti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.liceodonmilaninudine.it o telefonare al numero 0432/237462.